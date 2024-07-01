عاجل.. إطلاق رواتب المتقاعدين المدنيين والعسكريين لشهر يوليو 2024 في العراق بالزيادة الجديدة

إطلاق رواتب المتقاعدين المدنيين والعسكريين، ينتظر المتقاعدين المدنيين والعسكريين في العراق لشهر تموز 2024، ومن المفترض أن يتم صرف الرواتب الخاصة بالمتقاعدين سواء كانوا من المدنيين والعسكريين مع بداية كل شهر ميلادي، قد أعلنت هيئة الوطنية عن بدء صرف الرواتب الخاصة والمتقاعدين المدنيين والعسكريين ووجهت لهم رسالة خاصة بالشكر على جهودهم في خدمة الوطن واليوم سنتعرف معنا على رواتب المتقاعدين المدنيين والعسكريين في العراق وموعد نزولها مع أماكن صرفها في السطور القادمة فتابعونا.

إطلاق رواتب المتقاعدين المدنيين والعسكريين العراق

أعلنت منذ وقت قليل الهيئة الوطنية للتقاعد في العراق عن بدء اطلاقها رواتب المتقاعدين المدنيين والعسكريين وذلك لشهر يوليو 2024، وقد صرحت الهيئة بأن الرواتب سيتم إيداعها في حساب المتقاعدين من العسكريين والمدنيين بشكل تدريجي.

ووجهت الهيئة رسالة خاصة إلى المتقاعدين من المدنيين والعسكريين ان يقوموا بمتابعة هواتفهم ورسائل إيداع الرواتب في حساباتهم حيث تم إيداع الراتب بزيادات الجديدة التي كانت مقررة منذ الشهر الماضي.

بدء صرف رواتب المتقاعدين المدنيين والعسكريين

قد صرحت هيئة التقاعد الوطنية أنه منذ اليوم سيتم إيداع رواتب المتقاعدين العسكريين والمدنيين في الحسابات الخاصة بها وذلك عن شهر تموز 2024 ويمكن للمتقاعدين المدنيين والعسكريين أن يقوموا بسحب الرواتب من خلال فروع المصارف ومنافذ الدفع الإلكتروني في بغداد والمحافظات وذلك سواء كان المتقاعدين من العسكريين الذين ينتمون الى المؤسسة العسكرية والمدنيين.

التزام هيئة التقاعد بصرف الرواتب بانتظام وزيادتها

قد أكدت هيئة التقاعد خلال بيان لها إنها ملتزمة تماما بصرف رواتب المتقاعدين من المدنيين والعسكريين بأنتظام مع الحرص على زيادتها بشكل دوري وذلك لضمان أن يتمكن المتقاعدين من توفير احتياجاتهم الأساسية.

وقد سبق وأعلن وزير العمل عن زيادة رواتب المتقاعدين وذلك للتحسين من شكل حياتهم تصل رواتبهم الى 700 الف دينار مع التأكيد أنها ليست الزيادة الأخيرة بل ان الهيئة حريصة على التحسين من حياة المتقاعدين.