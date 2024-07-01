“لتيسير أمور الزواج”.. خطوات التسجيل في سند بن سلمان بالسعودية 1445 والشروط الواجب توافرها للحصول عليه

يقدم الملك محمد بن سلمان برنامج سند لدعم المواطنين داخل المملكة العربية السعودية، ويعتبر هذا البرنامج واحد من أهم برامج المملكة، ويقدم للأشخاص العاطلين عن العمل أيضا للمواطنين المقبلين على الزواج بهدف مساعدتهم في توفير حياة كريمة وسط الظروف الاقتصادية الصعبة، ويمكن التقديم على البرنامج بسهولة من خلال اتباع خطوات بسيطة، وهناك العديد من الشروط التي يجب توفرها للحصول على دعم سند محمد بن سلمان.

خطوات التسجيل في سند بن سلمان بالسعودية 1445

للتسجيل في برنامج سند محمد بن سلمان لجميع المتزوجين المستحقين، والعاطلين عن العمل، ومن ليس لديهم دخل ثابت في المملكة العربية السعودية، يرجى اتباع الخطوات المذكورة أدناه:

زيارة الموقع الرسمي لسند محمد بن سلمان في المملكة العربية السعودية.

تسجيل بيانات الدخول إلى الصفحة المخصصة لتقديم طلب الدعم.

ملء جميع البيانات في الأماكن المخصصة لها.

إرفاق جميع الوثائق المطلوبة لطلب القبول في سند بن سلمان.

التحقق من دقة المعلومات والوثائق التي أدخلتها.

اضغط في نهاية المطاف على أيقونة (إرسال الطلب).

لكي تتم مراجعة الطلبات المقدمة وقبول المستحق منها للحصول على قيمة سند بن سلمان.

ما هي شروط القبول في سند بن سلمان

لتقديم طلب في مبادرة سند بن سلمان والحصول على مبلغ 20 ألف ريال سعودي، يجب استيفاء الشروط التالية: