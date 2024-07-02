”وداعا للواتساب العادي” تحميل واتساب حواء البنفسجي بمزايا وخفايا جديدة وبدون حظر ومجانا 100%

تحميل واتساب حواء البنفسجي، من برامج الدردشة الشيقة والممتعة تطبيق واتساب حواء البنفسجي الذي يستخدمه حاليا ملايين السيدات حول العالم بسبب إمكانياته الهائلة ومميزاته الرائعة، ومن أبرز خصائصه والتي تجعله البرنامج المفضل للكثيرين توافر عوامل الحماية والأمان به وإمكانية تحميله والاستفادة منه مجانا بدون دفع أي رسوم، واليوم سنقدم لكم في هذا المقال طريقة تحميل واتساب حواء البنفسجي التحديث الاخير وأهم ما يتميز به التطبيق.

تحميل واتساب حواء البنفسجي واتساب حواء البنفسجي واحدا من أفضل تطبيقات الدردشة والتي يسهل استخدامها وتتمتع بمميزات عديدة حيث قام بتحميله أكثر من خمسة ملايين شخص، وقد تم تحديثه مؤخرا لتتم إضافة العديد من الخصائص الأخرى اليه والتي من المتوقع أن تنال رضا العملاء وتجذب عدد أكبر لاستخدام التطبيق، وسنوضح لكم في الخطوات التالية كيفية تحميل واتساب حواء البنفسجي : فتح متصفح جوجل أو أي متصفح انترنت اخر من هاتفك.

كتابة اسم التطبيق في محرك البحث والضغط على علامة بحث.

الدخول الى موقع موثوق لتحميل التطبيق.

بعد تحميل ملف APK سيتم تثبيت التطبيق على هاتفك بعد لحظات قليلة.

افتح التطبيق وادخل رقم هاتفك لإنشاء حساب جديد.

قم بكتابة رمز التحقق المرسل اليك في الخانة المخصصة. مميزات واتساب حواء البنفسجي المميزات التي يتمتع بها تطبيق واتساب حواء البنفسجي جعلته تطبيق الدردشة المفضل عند ملايين المستخدمين، وفيما يلي أبرز المميزات : إمكانية فصل الانترنت عن التطبيق فقط لعدم استقبال اي رسائل.

توافر العديد من اللغات المختلفة لترجمة النصوص الى اي لغة.

اخفاء حالات الظهور وقيد الكتابة وغيرها بما يوفر أمان اكثر للمستخدم.

مشاركة الملفات كبيرة الحجم مع جهات الاتصال بسهولة.

امكانية اجراء مكالمات مع أكثر من شخص.