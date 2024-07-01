فتوحات جديدة وأحداث مفاجأة ضمن حلقات مسلسل المؤسس عثمان الجزء 6 Kurulus Osman والقنوات الناقلة

يترقب عشاق الدراما التركية بفارغ الصبر موعد عرض الجزء السادس من المسلسل التركي الشهير “المؤسس عثمان”، الذي يعد من أبرز الأعمال الدرامية التي تتناول فترة تاريخية هامة في نشأة الدولة العثمانية، ومن المتوقع أن يتم عرض الجزء السادس بشكل حصري على قناة الفجر الجزائرية، التي تعتبر واحدة من القنوات الرائدة في عرض المسلسلات التركية الشهيرة.

موعد عرض المؤسس عثمان الجزء 6

من المنتظر أن يبدأ عرض الجزء السادس من مسلسل “المؤسس عثمان” في شهر أغسطس القادم، حيث تدور أحداث هذا الجزء حول القصص الواقعية والشجاعة التي صاحبت فترة تأسيس الدولة العثمانية، كما سيشهد الجزء السادس العديد من التحديات التي سيواجهها المؤسس عثمان ومعاونيه في سبيل تحقيق حلم تأسيس الدولة، بالإضافة إلى المزيد من الفتوحات والمواجهات التي تضفي على المسلسل طابعًا مشوقًا ومليئًا بالأحداث المثيرة.

قناة الفجر الجزائرية والتجربة الفريدة مع المؤسس عثمان

تتميز قناة الفجر الجزائرية بتقديم محتوى متنوع وعالي الجودة، مما جعلها واحدة من القنوات المفضلة لدى المتابعين، حيث تنقل القناة أحداث مسلسل “المؤسس عثمان” بجودة عالية، مما يضمن للمشاهدين تجربة مشاهدة ممتعة وفريدة. بجانب المسلسلات التركية، تقدم القناة أيضًا مجموعة متنوعة من المسلسلات العربية التي تجذب شريحة واسعة من الجمهور.

تردد القنوات الناقلة لمسلسل المؤسس عثمان الجزء 6

للاستمتاع بمشاهدة مسلسل “المؤسس عثمان” الجزء 6، يمكن ضبط أجهزة الاستقبال على الترددات التالية:

الفجر الجزائرية على نايل سات:

التردد: 12034.

معدل الترميز: 27500.

معدل تصحيح الخطأ: 4/3.

الاستقطاب: أفقي.

الفجر الجزائرية على عرب سات:

التردد: 12130.

معدل الترميز: 27500.

معدل تصحيح الخطأ: 4/3.

الاستقطاب: عمودي.

تردد قناة ATV التركية العارضة لمسلسل المؤسس عثمان

التردد: 10769.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

خطوات تثبيت تردد قناة الفجر الجزائرية

يمكنك تنزيل تردد قناة الفجر الجزائرية الجديد للاستمتاع بمشاهدة المسلسل باتباع الخطوات التالية:

اضغط على زر القائمة في جهاز التحكم.

ادخل البيانات الخاصة بالتردد الجديد كما هو موضح في الجدول أعلاه.

اضغط على زر البحث، ثم اختر خيار التثبيت.

بعد انتهاء عملية البحث، ستظهر لك قائمة بالقنوات الجديدة.

اختر قناة الفجر الجزائرية واضغط على زر التثبيت.

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