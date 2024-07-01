تردد قناة بطوط 2024 علي النايل سات.. تابع كرتون الاطفال اخر شقاوة

يعد تردد قناة بطوط من الترددات التي يزداد البحث عنها بشكل يومي وذلك لأن القناة تمتلك قاعدة جماهيرية واسعة بين جميع الأطفال في الوطن العربي ويرجع ذلك إلى الفقرات الجميلة والطريفة التي تقدمها القناة وتجذب بها أكبر عدد من جمهور الأطفال، وقد توقف العمل بـ التردد القديم للقناة مطلع السنة الحالية، مما دعى عدد كبير من الجمهور إلى البحث عن التردد الجديد لإضافة القناة إلى أجهزتهم.

تردد قناة بطوط

استطاعت قناة بطوط أن تكون شعبية كبيرة في الوطن العربي وخاصة في فئة الأطفال والتي تستهدفها في فقراتها وبرامجها المختلفة، حيث تقوم القناة ببث فقرات ترفيهية مختلفة مناسبة للاطفال في جميع الأعمار، وقد توقف العمل بتردد القناة القديم وذلك لأن القائمون على القناة يحرصون دائما على تحسين جودة بث القناة باستمرار، وتتمثل معلومات القناة في التالي:

تردد قناة بطوط على القمر الصناعي نايل سات

اسم القناة بطوط كيدز.

القمر الصناعي نايل سات.

تردد القناة

معدل ترميز القناة

وبالنسبة لمعامل تصحيح الخطأ فهو ⅚.

أما معدل استقطاب اتجاه القناة فهو أفقي.

تردد القناة على القمر الصناعي عرب سات

اسم القناة بطوط كيدز.

القمر الصناعي عرب سات.

تردد قناة بطوط على القمر الصناعي عرب سات

أما معدل ترميز القناة فهو

وبالنسبة لمعدل تصحيح الخطأ فهو ⅚.

معامل اتجاه القناة فهو عمودي.

مميزات القناة

القناة يتم بثها بشكل مجاني تماما وعلى مدار اليوم دون انقطاع، كما أنها تقدم أفضل وأجمل الفقرات الترفيهية الخاصة بالأطفال، حيث تقوم القناة ببث افلام كرتونة حديثة وقديمة تجذب المشاهدين وخاصة الأطفال، ومع حلول الاجازة الصيفية كانت القناة هي أفضل الحلول لتسلية الأطفال.