زيادة بقيمة 100 ألف دينار.. وزارة المالية العراقية تعلن عن موعد صرف رواتب المتقاعدين في العراق 2024 وخطوات الاستعلام عن الراتب

يبحث المواطنين العراقيين عن موعد صرف رواتب المتقاعدين في العراق 2024، بعد إعلان وزارة المالية العراقية، من المقرر صرف زيادة جديدة تبلغ حوالي 100 ألف دينار عراقي لكل المواطنين العراقيين الذين يستوفون الشروط، الصرف سيتم لكل من يتقاضى راتبًا قدره مليون دينار عراقي أو أقل، يشمل ذلك المتقاعدين في القطاعين العام والخاص.

موعد صرف رواتب المتقاعدين في العراق 2024

حكومة العراق تحدد اليوم الأول من كل شهر ميلادي لصرف رواتب التقاعد، باستثناء في حالة تزامن هذا اليوم مع عطلة رسمية، حيث يتم تقديم أو تأخير صرف الرواتب بيوم واحد، لذا، سيتم صرف رواتب المتقاعدين لشهر يوليو في اليوم الاثنين الموافق الأول من شهر يوليو ٢٠٢٤، وفقًا لهذا الترتيب.

سلم رواتب المتقاعدين في العراق

إليكم سلم رواتب المتقاعدين في العراق:

تم زيادة الراتب من 625 ألف دينار عراقي إلى 725 ألف دينار عراقي.

تم زيادة الراتب من 550 ألف دينار عراقي إلى 650 ألف دينار عراقي.

تم زيادة الراتب من 750 ألف دينار عراقي إلى 850 ألف دينار عراقي.

تم زيادة الراتب من 800 ألف دينار عراقي إلى 900 ألف دينار عراقي.

خطوات الاستعلام عن رواتب المتقاعدين العراق

إليكم خطوات الاستعلام عن رواتب المتقاعدين العراق: