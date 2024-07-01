“هتكسب فلووس كتييرر“ تنزيل لعبة الهامستر لربح المال Hamster Kombat بأسهل وأسرع طريقة

في تلك الفترة ومع غلاء الأسعار أصبح تجميع المال من الأشياء التي يبحث عنها الجميع لذلك سوف نقدم لكم اليوم من خلال مقالنا لعبة الهامستر لربح المال وهي من الألعاب الإلكترونية التي تم إطلاقها منذ عدة شهور قليلة ولكن يمكن من خلالها الحصول على الكثير من الأموال حيث أنه تم الإعلان عن أنه من المقرر تحديد قيمة لعملة اللعبة وسوف يتم تحويلها إلى عملات رقمية وهذا من خلال محفظة Ton الإلكترونية.

لعبة الهامستر لربح المال

يمكن الآن لجميع المستخدمين الحصول على الكثير من الأموال وذلك بمجرد استخدام لعبة الهامستر ولكن يجب عليك تنفيذ الخطوات التالية:

أولا قم بفتح بوت الهامستر. ثانيا قم بالنقر على أيقونة القائمة وسوف يظهر أمامك 3 بطاقات. ثالثا قم بفتح تلك البطاقات ومن خلالها سوف تحصل على الكثير من العملات. يمكنك الحصول على تلك البطاقات من خلال الصفحة الخاصة باللعبة المتوفرة على تطبيق التواصل الاجتماعي تلليجرام. سوف تحصل على عملات تصل حتى خمس ملايين وهذا من خلال فتح البطاقات بشكل يومي.

خطوات التسجيل في لعبة هامستر كومبات على التليجرام

يرجى اتباع الخطوات التالية من أجل الحصول على المال من خلال لعبة الهامستر: