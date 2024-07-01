“موبايل يعتبر شاكوش في ايدك”.. مواصفات ومميزات وعيوب وسعر هاتف HONOR X9a بمعالج رائد

يتميز هاتف HONOR X9a بمعالج قوي من إنتاج شركة كوالكم ويأتي بتصميم فاخر للغاية، يحتوي الهاتف على شاشة رائعة، وعلى الرغم من أنه ليس من الهواتف الرائدة، إلا أن شاشته مشابهة لتلك الموجودة في الهواتف الرائدة، بشاشة منحنية مدعومة لمقاومة الصدمات ولا تنكسر بسهولة، كما يشمل تصميمه حلقة دائرية للكاميرا الخلفية تضفي عليه مظهر مميز، وبطارية بسعة كبيرة تدعم الشحن السريع.

مواصفات هاتف HONOR X9a

هاتف HONOR X9a يتميز بجمعه بين التصميم الأنيق والتكنولوجيا المتطورة، مما يجعله خيارًا لعشاق الهواتف الذكية، إليكم بعض المواصفات البارزة لهذا الجهاز:

شاشة عالية الجودة بحجم 6.67 بوصة.

‌دقة العرض +HD 2400 × 1080 بكسل.

معدل تحديث يبلغ 120 هرتز، مما يتيح تجربة مشاهدة انسيابية واستجابة عالية.

بطارية بسعة 5100 مللي أمبير.

يدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 40 واط، مما يسمح بشحن البطارية بسرعة وفعالية.

معالج Qualcomm Snapdragon 695 5G.

ذاكرة وصول مؤقت بحجم 8 جيجابايت.

تبلغ سعة التخزين الداخلية 256 جيجابايت، مما يتيح مساحة واسعة لحفظ الملفات والتطبيقات.

نظام الكاميرا الثلاثية الخلفية يشمل كاميرا رئيسية بدقة 64 ميجابكسل، وكاميرا بزاوية واسعة بدقة 8 ميجابكسل.

كاميرا مايكرو بدقة 2 ميجابكسل.

كاميرا سيلفي بدقة 16 ميجابكسل.

تصميم حديث وأنيق مع وزن خفيف، مما يجعله مريح للحمل والاستخدام.

هيكل مصنوع من الزجاج في الجهتين الأمامية والخلفية، مع إطار معدني.

عيوب هاتف HONOR X9a

تتمثل عيوب هاتف HONOR X9a، فيما يلي:

سعر هاتف HONOR X9a أعلى بالمقارنة مع بعض الأجهزة الأخرى في نفس الفئة، وهذا قد يشكل عاملا مؤثرا لبعض المستخدمين.

تجربة تحديثات البرمجيات أحيانا غير مستقرة، اعتمادا على سياسات الشركة المصنعة للهاتف.

قد تواجه بعض الصعوبات في تشغيل بعض التطبيقات أو الألعاب الحديثة، بسبب قدم الأجهزة أو البرمجيات.

مميزات هاتف HONOR X9a

جاءت مواصفات الهاتف، كالتالي:

بفضل معالج ميديا تيك دايمنسيتي 1200، يمنح أداء سريع وسلس في تشغيل التطبيقات الثقيلة والألعاب.

شاشة بحجم 6.7 بوصة ودقة FHD+، تقدم الوان زاهية وتجربة مشاهدة رائعة.

تتضمن كاميرا أساسية بدقة 50 ميجابكسل تدعم التصوير باستخدام الذكاء الاصطناعي وتسجيل الفيديو بجودة فائقة.

بدقة 32 ميجابكسل، تعتبر مثالية لصور السيلفي ومكالمات الفيديو عالية الجودة.

السعة البالغة 4500 مللي أمبير في الساعة تدعم الشحن السريع، مما يضمن استخدام طويلا دون الحاجة لإعادة الشحن المتكرر.

سعر هاتف HONOR X9a

جاء سعر هاتف HONOR X9a في الأسواق، على النحو التالي:

سعر النسخة ذات السعة التخزينية 256 جيجابايت وذاكرة عشوائية 8 جيجابايت بلغ 14500 جنيه في مصر، بينما في السعودية يبلغ سعر النسخة ذاتها 1050 ريال سعودي