اقوي سطوع وأعلى بطارية.. مواصفات عالمية لهاتف Realme GT 6 الجديد.. اعرفها قبل اي حد

أعلنت شركة ريلمي النقاب عن هاتفها الذكي الجديد Realme GT 6، والذي يأتي مع معالج قوي وشاحن سريع بقوة 120 واط، ليصبح أحد أقوى الهواتف الذكية في السوق وهاتف Realme GT 6 الجديد يمثل أحدث إصدارات شركة Realme، وهو يجمع بين الأداء العالي والتصميم الأنيق ليقدم تجربة استخدام مميزة لعشاق التكنولوجيا.

مواصفات هاتف Realme GT 6 الجديد

من أهم المواصفات هاتف Realme GT 6 الجديد منها ما يلي:

المعالج ثماني النواة Snapdragon 8s Gen 3 بتقنية 4 نانومتر.

الذاكرة 8 جيجابايت إلى 16 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي، و 256 جيجابايت إلى 512 جيجابايت من التخزين الداخلي.

خلفية: كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل + كاميرا عريضة بدقة 50 ميجابكسل + كاميرا ماكرو بدقة 8 ميجابكسل.

كاميرا أمامية 32 ميجابكسل.

الشاشة AMOLED بحجم 6.78 بوصة وبدقة 1264 x 2780 بكسل ومعدل تحديث 120 هرتز.

البطارية 5500 ملي أمبير.

الشحن 120 واط سريع.

نظام التشغيل Android 14.

مقاومة للماء والغبار (IP65).

دعم الشريحتين.

لا يدعم كارت ميموري.

مميزات هاتف Realme GT 6 الجديد

من أهم هاتف Realme GT 6 الجديد منها ما يلي: