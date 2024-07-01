“700.000 دينار فوري مصرف الرافدين“ وزارة المالية العراقية تعُلن مفاجأة سارة عن صرف “رواتب المتقاعدين“ في هذا الموعد!!

أطلقت وزارة المالية العراقية رواتب المتقاعدين وهذا ما يبحث عنه عدد كبير من المتقاعدين داخل العراق ويعتبر راتب التقاعد من أشكال المساعدات المالية التي توفرها الحكومة العراقية وهذا من أجل مساعدة كبار السن الذين تقاعدوا عن العمل ووفقا لما صرحت عنه الجهات المسؤولة أنه سوف يتم زيادة الراتب بقيمة مالية تصل حتى مائة دينار وهذا ما سنتحدث عنه في السطور القادمة.

وزارة المالية العراقية رواتب المتقاعدين

يتساءل جميع المتقاعدين حول موعد صرف رواتب المتقاعدين هذا الشهر ويجب العلم أنه يتم صرف رواتب المتقاعدين في اليوم الأول من كل شهر ميلادي وذلك الموعد ثابت لا يتم تغييره إلا إذا وواجهة يوم الصرف يوم عطلة رسمية، والجدير بالذكر أن اليوم الأول هذا الشهر يوافق يوم الإثنين وهو عطلة رسمية في جميع البنوك داخل العراق لذلك تم تأخير يوم الصرف ليكون يوم الثلاثاء الموافق 2 من يوليو.

رابط الاستعلام عن رواتب المتقاعدين بالعراق

قامت وزارة المالية بتوفير خدمة إلكترونية والتي يمكن لجميع المتقاعدين من خلالها الاستعلام عن الرواتب الخاصة بهم وذلك باتباع الخطوات التالية:

أولا يجب زيارة الموقع الرسمي لوزارة المالية من خلال هذا الرابط. ثانيا اضغط على زر تسجيل الدخول وقم بكتابة البيانات المطلوبة. ثالثا من الصفحة الرئيسية يرجى الانتقال إلى قائمة الخدمات الإلكترونية ومنها اضغط على خيار رواتب المتقاعدين. رابعا سوف يفتح لك استمارة بيانات قم بملئها. أخيرا انقر على استعلام وسوف تحصل على جميع البيانات حول راتبك.

شروط الحصول على راتب التقاعد في العراق