موعد صرف رواتب المتقاعدين في الأردن حسب قرارات وزارة المالية.. استعلمــ خلال mof.gov.jo

يبحث عن معرفة موعد صرف رواتب المتقاعدين في الأردن العديد من المواطنين المستفيدين من رواتب المتقاعدين في المملكة الأردنية الهاشمية، حيث أن وزارة المالية في الأردن حددت موعد معين يتم فيه صرف الرواتب في كل شهر ميلادي، وفي حالة تزامن هذا الموعد مع اجازة رسمية أو عطلة فإنه يتم تقديم أو تأخير صرف الراتب يوم، وإليكم آخر الأخبار التي تتعلق برواتب المتقاعدين في الأردن في التقرير التالي.

موعد صرف رواتب المتقاعدين في الأردن

أما عن موعد صرف رواتب المتقاعدين في الأردن فإن وزارة المالية في المملكة قد حددت موعد صرف موحد لجميع الرواتب الخاصة بالمتقاعدين في القطاعين المدني والعسكري، وجاء ذلك على النحو التالي:

قررت الحكومة في المملكة الأردنية الهاشمية أن موعد صرف رواتب المتقاعدين في المملكة يكون في كل يوم 25 من كل شهر ميلادي. ولكن يجب العلم أنه في حالة كان موعد الصرف يصادف يوم إجازة رسمية أسبوعية أو سنوية، فإنه يتم تقديم أو تأخير صرف الرواتب يوم عن ميعاده. وشهر يونيو من المتوقع أن يتم صرف الرواتب فيه في يوم 25 من الشهر وهذا الموعد لا يصادف أي عطل رسمية داخل المملكة.

الاستعلام عن رواتب المتقاعدين في المملكة الأردنية الهاشمية

يمكن لكافة المواطنين بكل سهولة الاستعلام عن رواتب المتقاعدين في المملكة الأردنية الهاشمية وذلك إلكترونيا عبر الخطوات التالية: