من حقك تعترض! .. تقديم اعتراض نتائج الثالث متوسط 2024 الدور الأول وموعد صدورها للطلاب

في هذا الوقت الجاري ترتفع نسب البحث من جانب الكثير من الطلبة والطالبات حول التعرف على نتائج الثالث متوسط 2024 الدور الاول، إذ أن جميع الطلبة والطالبات الان يقومون بالسعي للتعرف على تلك النتائج الخاصة بهم ومن المحتمل ان يتم استخراج تلك النتائج من خلال الموقع الرسمي وموقع نتائجنا، علاوة على الموقع الالكتروني الذي يكون تابع للوزارة وفيما يلي نرفق لكم التفاصيل.
نتائج الثالث متوسط 2024 الدور الأول
قام السيد في غالبية المحافظات بالعراق بالإعلان على أنه من المحتمل أن تظهر نتائج الثالث متوسط خلال في الساعات القادمة ومن الممكن أن يتم الحصول عليها من خلال موقع الرسمي للوزارة وتجدر الاشارة بان المحافظات سوف تظهر تباعا ويمكن الحصول عليها الكترونيا.
خطوات الاستعلام عن نتائج الثالث متوسط
تستطيع ان تستعلم عن نتائج الثالث متوسط بسهوله بالسير على الخطوات التالية:
- الخطوة الأولى الذهاب لموقع الوزارة من خلال النقر هنا
- الخطوة الثانية تدوين كود التحقق المرئي بشكل صحيح في الخانة المخصصة له.
- الخطوة الثالثة النقر على أيقونة نتائج الثالث متوسط من ضمن الخيارات الظاهرة أمامك.
- الخطوه الرابعه انتقاء نتائج الدور الاول
- الخطوه الخامسه استكمال كافة البيانات اللازمة المرادة منك بشكل صحيح
- الخطوة السادسة انتقاء المحافظة التي تكون تابعة لك.
- الخطوه الأخيرة انقر على زر استعلام، وبعدها سوف تظهر النتيجة في الحال أمامك بعد اتباعك الخطوات السابقة الموضحة من قبل الوزارة، وهذا عقب ظهور النتيجة فحتى الآن لم تظهر تلك النتيجة ولكنها ستظهر قريبًا.