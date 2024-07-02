Season 2 الحلقة الأولى.. مسلسل المتوحش الموسم الثاني على قناة NOW التركية HD

مسلسل المتوحش الموسم الثاني

مسلسل المتوحش الذي حقق نجاح منقطع النظير في موسمه الأول من المنتظر أن يستكمل نجاحه في الموسم الثاني ايضا والذي سيبدأ قريبا، قصة المسلسل تدور حول علي الطفل الذي يخطف صغيرا من والدته ليبدأ رحلته بين أطفال الشوارع حتى يصبح شابا ويجد عائلته بالصدفة ولكنه يواجه صعوبات عدم التأقلم وعدم حب اخوته له ووصفهم له بالمتوحش الذي لا يليق بمكانة العائلة وثرائها، ويبدأ رحلة البحث عن خاطفيه والذي هم أقرب الناس لعائلته ويسعى للانتقام منهم، وقد انتهى الموسم الاول نهاية مأساوية بقتل اخته لنفسها بعد كشفها لحقيقة ابيها، ومن المقرر أن تستكمل حلقات المسلسل في شهر سبتمبر المقبل وهو موعد بداية الموسم الجديد.