Season 2 الحلقة الأولى.. مسلسل المتوحش الموسم الثاني على قناة NOW التركية HD

مسلسل المتوحش الموسم الثاني، مسلسل المتوحش من أنجح المسلسلات التركية هذا الموسم فقد حققت أولى حلقاته والتي عرضت في شهر سبتمبر من العام الماضي نسب مشاهدة عالية بسبب القصة الجذابة والمختلفة للمسلسل وأصبح للمسلسل أيضا جمهور كبير من الوطن العربي، وفي بشرى سارة لمتابعي المسلسل أعلنت شركة الانتاج مع نهاية حلقات الموسم الأول عن وجود موسم ثاني للمسلسل لاستكمال احداثه المثيرة والتي لم تقل حدتها على مدار ست وثلاثون حلقة، واليوم سنقدم لكم في هذا المقال موعد عرض حلقات الجزء الثاني من مسلسل المتوحش وكيفية مشاهدته مترجما.
مسلسل المتوحش الموسم الثاني
مسلسل المتوحش الذي حقق نجاح منقطع النظير في موسمه الأول من المنتظر أن يستكمل نجاحه في الموسم الثاني ايضا والذي سيبدأ قريبا، قصة المسلسل تدور حول علي الطفل الذي يخطف صغيرا من والدته ليبدأ رحلته بين أطفال الشوارع حتى يصبح شابا ويجد عائلته بالصدفة ولكنه يواجه صعوبات عدم التأقلم وعدم حب اخوته له ووصفهم له بالمتوحش الذي لا يليق بمكانة العائلة وثرائها، ويبدأ رحلة البحث عن خاطفيه والذي هم أقرب الناس لعائلته ويسعى للانتقام منهم، وقد انتهى الموسم الاول نهاية مأساوية بقتل اخته لنفسها بعد كشفها لحقيقة ابيها، ومن المقرر أن تستكمل حلقات المسلسل في شهر سبتمبر المقبل وهو موعد بداية الموسم الجديد.
مسلسل المتوحش الموسم الثاني
مسلسل المتوحش يتم عرضه اسبوعيا على قناة NOW التركية ويمكن مشاهدة الحلقات مترجمة على موقع قصة عشق بعد عرضها في تركيا بساعات قليلة، كما يتم رفع الحلقات على موقع ديلي موشن وتليجرام وفيديو لاروزا وغيرهم.