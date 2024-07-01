فتح باب الاعتراض .. خطوات تقديم اعتراض على نتائج الثالث متوسط 2024 “هنــــا”

كثير من الطلاب الان يريدون التعرف على موعد ظهور نتائج الثالث متوسط في دولة العراق فهذا هو الوقت المحدد لظهور تلك النتيجة يترقبها كل الطلاب بفارغ الصبر ونجد أن البحث يزداد باستمرار من جانب الطلبة والطالبات حول التعرف على تلك النتيجة، وقد قامت وزارة التربية والتعليم العراقية بالاشارة الى كل التفاصيل التي تخص ظهور هذه النتيجة وفيما يلي سأرفعها لكم.

نتائج الثالث متوسط 2024

من الممكن لك عزيزي الطالب أن تتعرف على طريقة الاستعلام عن نتائج الثالث متوسط العراق بكل سهولة بالسير على الخطوات التالية:

الخطوة الأولى الانتقال لموقع الوزارة الرسمي من هنا

الخطوة الثانية تدوين كود التحقق الذي تجده أمامك.

الخطوة الثالثة انقر على أيقونة نتائج الثالث متوسط من ضمن الخيارات الظاهرة أمامك.

الخطوه الرابعه انتقاء نتائج الدور الاول.

الخطوة الخامسة تدوين كل البيانات الشخصية المرادة منك بشكل صحيح في الخانة المخصصة له.

الخطوة السادسة انتقاء المحافظة الخطوه الاخيره الضغط على زر الاستعلام، ومن ثم سوف تظهر النتيجة في الحال أمام الطالب.

موعد ظهور نتائج الثالث متوسط 2024

نوهت وزارة التربية والتعليم العراقية في وقت سابق أن نتائج الثالث المتوسط بالعراق سوف تكون مركزية، إذ أنه سوف يتم اعتماد النتائج في كل المحافظات بوقت واحد، ومن المفترض ان يتم تنزيل الروابط الخاصة بالنتائج من خلال موقع نتائجنا بمجرد أن تظهر النتيجه فسوف تظهر في الساعات القادمة فحتى الآن لم يتم الكشف من جانب الوزارة عن ظهور تلك النتائج.