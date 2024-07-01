بعد صدور نتائج الثالث متوسط 2024 “هل تم فتح باب الاعتراض”؟ .. وزارة التربية العراقية توضح

أعلنت وزارة التربية والتعليم العراقية انه بعد الانتهاء من الامتحانات الخاصة بالصف الثالث متوسط 2024 في غضون أيام قليلة حيث بدا العد التنازلي لظهور نتائج الثالث متوسط 2024 في جميع المحافظات العراقية ومن المتوقع ان يعلن عن النتائج بعد الانتهاء من اعمال الفحص والتدقيق والمراجعة التي تتم حاليا أي في خلال الأسبوع الجاري حسب تصريحات المتحدث الرسمي للوزارة ومن خلال هذا المقال سوف نستعرض كيفية الحصول على نتائج الثالث متوسط 2024.

نتائج الثالث متوسط 2024

تعتبر نتائج الثالث متوسط 2024 من الأمور التي يجري عليها البحث حاليا من قبل الكثير من أولياء الأمور والطلاب للاطمئنان على نتائج أبنائهم حيث صرحت مصادر موثوقة بالوزارة انه لم يتم حتى الان تحديد موعد ظهور نتائج الثالث متوسط للعام الدراسي 2024 في محافظات مثل: بغداد والبصرة وصلاح الدين وواسط وكثير من المحافظات العراقية.

كيفية الاستعلام عن نتائج الثالث متوسط 2024

قامت وزارة التربية والتعليم العراقية بتوفير رابط يتم من خلاله الاستعلام عن نتائج الطلاب فور ظهورها واعتمادها من قبل وزير التربية والتعليم وذلك باتباع الخطوات التالية:

القيام بالدخول على موقع نتائجنا الوزاري.

القيام بالنزول على جميع المحافظات.

بعد ذلك يتم الضغط على تنزيل.

ومن ثم الدخول على المدرسة التابع لها الطالب.

القيام بالضغط على تحميل pdf.

القيام بعد ذلك بفك الضغط على الملف.

ومن ثم البحث عن النتيجة بالاسم والرقم الامتحاني.

بالإضافة الى انه في حالة عد نجاح الطالب في ثلاث مواد او أكثر يتم رسوب الطالب وبالنسبة للدرجات الحرجة التي تتراوح ما بين 45 الى 49 تعدل وترفع الى 50 درجة.