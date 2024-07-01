موعد اجازه راس السنه الهجرية 2024 في مصر للعاملين في القطاع العام

يبحث عدد كبير من المواطنين والعاملين عن موعد اجازه راس السنه الهجرية 2024 في مصر، والتي يترقبها عدد كبير من المواطنين ليتمكنوا من أخذ قسط من الراحة والترتيب لقضاء عطلة رسمية بعيداً عن ض غوطات العمل ، وخاصة بعد قرار الحكومة المصرية بترحيل موعد إجازة السنة الهجرية حتى يتمكن العاملين من قضاء إجازة طويلة مع أسرهم ، ومن خلال هذا المقال دعونا نتعرف سوياً على موعد اجازة رأس السنة الهجرية 2024 .

موعد اجازه راس السنه الهجرية 2024 في مصر

ينشر لكم موقع البديل موعد اجازة رأس السنة الهجرية 2024 في مصر، والتي تعد من أهم الأمور التي تتزايد عنها عمليات البحث خلال الساعات الأخيرة، ووفقاً لقرار رئاسة مجلس الوزراء والذي أعلن ترحيل إجازة رأس السنة الهجرية للأسبوع المقبل ومن المقرر أن يكون يوم الأحد المقبل حتى يتمكن العمال من الاستمتاع بالإجازة على مدار عدة أيام، وعدم تعطيل المصالح الحكومية .

موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2024

حيث تعد إجازة المولد النبوي الشريف من أهم الإجازات والعطلات الرسمي التي يحرص العاملون التعرف على موعدها والتي من المقرر أن تكون في يوم الأحد الموافق 15 سبتمبر 2024، ويكون هذا اليوم عطلة رسمية في القطاع العام ، على أن تكون

الاجازات الرسمية في مصر لعام 2034