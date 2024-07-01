تردد قناة طيور الجنة بيبي وطريقة تحديث بيانات التردد

طيور الجنة قناة أطفال أردنية عربية تم إنشاؤها قبل 12 عام، وتعتبر من بين أفضل قنوات الأطفال في العالم العربي، لقد تجاوزت شهرتها الحدود العربية ووصلت إلى المستويات العالمية بفضل قنواتها المتحدثة بلغات أجنبية، حيث أنشأت إدارة القناة قناة باللغة الإنجليزية وأخرى باللغة التركية، وهذا النجاح الباهر منحة التفوق والشهرة بين القنوات المخصصة للأطفال في العالم العربي، ويحرص الآباء والأمهات على أن يتابع أطفالهم هذه القناة دون غيرها، رغم وجود العديد من القنوات الممتازة الأخرى.

تردد قناة طيور الجنة بيبي

لإعداد القناة على جهاز الاستقبال يجب الاطلاع على الترددات التالية:

تردد القناة: 110396

القمر الصناعي: عرب سات

معدل الاستقطاب: افقي

معدل الترميز: 27500.

جودة القناة: إتش دي.

كيفية ضبط قناة طيور الجنة على التليفزيون

بإمكانك ضبط قناة طيور الجنة على جهاز التلفاز الخاص بك عبر اتباع بعض الخطوات البسيطة، وهذه الخطوات تتمثل في النقاط المذكورة أدناه:

التوجه إلى قائمة “الإعدادات” في التلفاز.

اختر أيقونة “التثبيت اليدوي” من القائمة.

النقر على القمر الصناعي الذي تود استقبال تردد القناة عليه.

إدخال تردد قناة طيور الجنة، بالإضافة إلى معدل الترميز ومعامل تصحيح الخطأ.

النقر على خانة بحث.

تجد جميع القنوات على هذا التردد على شاشتك.

الضغط على قناة طيور الجنة وأضفها إلى قائمة القنوات المفضلة في التلفزيون، للحصول على وصول سهل وسريع إليها.

محتوى القناة

المحتوى الذي تقدمه قناة طيور الجنة لمشاهديها غني ومتنوع، حيث تعرض لهم الأناشيد والمسلسلات الكرتونية المميزة والبرامج الترفيهية، وهذا التنوع والغنى في المحتوى هو السبب وراء نجاح القناة وتفضيل ملايين الأطفال لها على قنوات الأطفال الأخرى، كما حصلت على العديد من الجوائز، وأقامت فرقة طيور الجنة عدد كبير من الحفلات في دول عربية مختلفة، وأولئك الذين لا يمكنهم استقبال القناة عبر الأقمار الصناعية، يمكنهم متابعة بثها المباشر عبر موقع يوتيوب أو عبر موقع طيور الجنة.