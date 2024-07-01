قدم الآن .. منحة البطالة بالجزائر 2024 عبر الوكالة الوطنية للتشغيل

في ظل تطلعات الشباب الجزائري نحو مستقبل دراسي مزدهر، تبرز منحة البطالة لعام 2024 كمبادرة حكومية رائدة، تهدف هذه المنحة إلى دعم خريجي الجامعات والمهنيين الطامحين في سوق العمل، موفرة لهم الإسناد المالي اللازم لتجاوز فترة البحث عن العمل، تأتي هذه المنحة كجزء من سلسلة الإجراءات الإستراتيجية التي تنتهجها الحكومة الجزائرية لتحفيز النمو الإقتصادي وتعزيز الإستقرار الاجتماعي، مؤكدة على التزامها بتقديم الدعم لجميع شرائح المجتمع.

الشروط التي يجب توافرها للتقديم في منحة البطالة

لضمان الإستفادة من منحة البطالة لعام 2024، يشترط على المتقدمين الإلتزام بشروط محددة تضمن العدالة والشفافية في التوزيع:

أولا، يجب أن يحمل المتقدم الجنسية الجزائرية.

التأكيد على أنه لا يمتلك مصادر دخل ثابتة أو أملاك خاصة.

ثانيا، ينبغي أن يكون المتقدم مقيما دائما في الجزائر.

أن يتراوح عمره بين 19 و40 عاما.

ثالثا، يطلب من المتقدمين عدم امتلاك أصول تجارية أو عقارات سكنية، وتقديم جميع الوثائق اللازمة والمؤهلات الدراسية بشكل صحيح لإتمام عملية التسجيل في البرنامج.

ما كيفية الاستعلام عن منحة البطالة بالجزائر 2024

من أجل الإستعلام عن منحة البطالة في دولة الجزائر توجد بعض خطوات ضرورية يجب اتباعها، هذه الخطوات تتمثل في الاتي: