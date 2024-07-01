نفسك تشترى ايفون بسعر على قد الايد.. احصل على هاتف iPhone 15 Pro Max من جرير بنسبة خصم كبيرة 

إذا كنت تحلم بامتلاك أحدث هواتف آيفون إن هذه الفرصة قد تكون المثالية لك حيث تقدم مكتبة جرير عرض مميزا على هاتف iPhone 15 Pro Max حيث يمكنك الحصول عليه بنسبة خصم كبيرة يعد هذا الهاتف من أفضل الأجهزة التي أطلقتها شركة آبل ويأتي بمواصفات تقنية متقدمة وتصميم أنيق يجعله خيارا رائعا لكل عشاق التكنولوجيا كما يحتوى الهاتف على العديد من المميزات التي سوف نوضحها لكم بشكل تفصيلي من خلال السطور القادمة.

مميزات هاتف iPhone 15 Pro Max

شاشة Super Retina XDR بحجم 6.7 بوصة مع دعم HDR 10 دولبي فيجن توفر ألوان نابضة بالحياة وتفاصيل دقيقة.

مزود بمعالج A17 Bionic الجديد الذي يضمن أداء سريعا وسلسا حتى مع التطبيقات والألعاب الثقيلة.

كاميرا ثلاثية بدقة 48 ميجا بيكسل مع تحسينات في التصوير الليلي والفيديوهات بجودة 8K.

بطارية تدوم طويلا مع دعم للشحن السريع والشحن اللاسلكي مما يضمن لك الاستخدام اليومي بدون انقطاع.

يأتي بأحدث إصدار من نظام التشغيل iOS مما يوفر ميزات جديدة وتحسينات في الأداء والأمان.

كيفية الاستفادة من العرض