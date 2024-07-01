جبتها ولا لسه! .. رابط تنزيل نتائج طلاب الثالث متوسط 2024 جميع المحافظات “هنـــا”

قامت وزارة التربية والتعليم العراقية بتوفير رابط تنزيل نتائج طلاب الثالث متوسط وذلك بعد التأكد من موعد ظهور النتائج حيث قد تم الانتهاء من اعمال التصحيح والمراجعة ورصد الدرجات في كافة المديريات التعليمية وفي جميع المحافظات العراقية، وقد أوضحت الوزارة ان نسبة نجاح الطلاب وصلت 100% ومن خلال هذا المقال سوف نستعرض رابط تنزيل نتائج طلاب الثالث متوسط.

رابط تنزيل نتائج طلاب الثالث متوسط

من خلال رابط تنزيل نتائج طلاب الثالث متوسط سوف يتمكن الطلاب واولياء الامورمن استخراج نتائجهم حيث كشفت وزارة التربية والتعليم العراقية عن موعد ظهور نتائج طلاب الثالث متوسط خلال الأسبوع المقبل والتي من المتوقع ان تعتمد من قبل الوزير ويتم رفعها على الموقع الوزاري والدخول على الرابط باتباع الخطوات التالية:

القيام بالدخول على موقع نتائجنا الوزاري من خلال الرابط.

ثم القيام بالضغط على (أنك لست روبوت).

يتم الانتقال الى صفحة نتائج الامتحانات 2024.

بعد ظهور النتائج يتم الضغط على تنزيل الملف امام المحافظة التابع لها الطالب.

ومن ثم يتم تنزيل الملف الذي يحتوي على كشوفات النتائج pdf.

يتم البحث عن النتيجة من خلال ادخال الطالب اسمه والرقم الامتحاني الخاص به من خلال البحث.

بعد ذلك سوف تظهر النتيجة الخاصة بالطالب ودرجاته في جميع المواد وأيضا المجموع الكلي.

ومن الجدير بالذكر انه تم عقد هذه الامتحانات يوم 21 مايو 2024 واستمرت حتى يوم 5 يونيو 2024 مع بذل الكنترولات الكثير من الجهد والتدقيق في اظهار النتائج في أقرب وقت ممكن وحصول كل طالب على حقه.