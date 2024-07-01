قدم حالًا اعتراض على نتائج طلاب الثالث متوسط 2024 “وأحصل على جميع الدرجات لكافة المقررات”

يبحث الكثير من الطلاب واولياء الأمور عن كيفية او طريقة الاستعلام عن نتائج طلاب الثالث متوسط وذلك بعد أداء الطلاب الامتحانات في شهر يونيو الحالي بالإضافة الى قيام اللجان الامتحانية بأعمال التصحيح والمراجعة فور انتهاء الامتحانات للتسريع من اظهار النتائج في أقرب وقت ممكن وذلك من خلال الرابط الوزاري الرسمي الذي أعلنت عنه وزارة التربية والتعليم العراقية حيث يتم الاستعلام عن النتائج الكترونيا ومن خلال مقالنا يتم الاستعلام عن نتائج طلاب الثالث متوسط الكترونيا.

الاستعلام عن نتائج طلاب الثالث متوسط

لمعرفة كيفية الاستعلام عن نتائج طلاب الثالث متوسط سوف نتعرف من خلال الدخول على الرابط الوزاري وذلك باتباع عدة خطوات من أهمها:

القيام بالدخول على موقع نتائجنا الوزاري من خلال الرابط.

القيام باختيار قسم الخدمات الالكترونية.

بعد ذلك يتم تحديد قسم نتائج الطلاب.

ومن ثم يتم اختيار نتائج طلاب الثالث متوسط للعام الدراسي 2024 للدور الأول.

بعدها يتم اختيار المحافظة التابع لها الطالب.

ومن ثم ملء كافة البيانات الخاصة بالطالب والمتمثلة في: اسمه ورقمه الامتحاني.

وأخيرا يتم الضغط على (استعلام) ومن خلالها يتم عرض نتائج الطالب.

نتائج الثالث متوسط من خلال موقع وزارة التربية والتعليم

قامت وزارة التربية والتعليم العراقية بتوفير موقع للحصول من خلاله على نتائج طلاب الثالث متوسط وذلك باتباع الخطوات التالية: