فتح باب الاعتراض على نتائج الثالث متوسط العراق 2024 “هنـــا” قدم وأحصل على جميع درجاتك

كل الطلاب الآن بالصف الثالث المتوسط يريدون أن يقوموا بالاطلاع على النتيجة الخاصة بهم لذا نجدهم يقومون بصورة دائمة وبشكل متواصل بالبحث للتعرف على طريقة الاستعلام التي تخص الحصول على تلك النتائج، وفيما يلي سنوضح لكم التفاصيل التي تخص الاستعلام عن تلك النتائج.

نتائج الثالث متوسط العراق 2024

وزارة التربية والتعليم في دولة العراق نجد أنها تحرص بصورة مستمرة على أن توفر للطلاب الحصول على نتائج الثالث متوسط 2024 إلكترونيًا، وفيما يلي سوف نرفق لكم الخطوات التي تخص الاستعلام عن تلك النتائج:

الخطوة الاولى عليك ان تقوم بالانتقال لموقع الوزارة الرسمي الالكتروني عن طريق الضغط على هذا الرابط

الخطوة الثانية عليك ان تختار ايقونة نتائج الثالث متوسط

الخطوة الثالثة عليك ان تكون باختيار المحافظه التابع لها

الخطوة الرابعة عليك ان تقوم بانتقاء العام الدراسي

الخطوة الأخيرة عليك الضغط على زر استعلام، ومن ثم ستظهر النتيجة أمامك بسهولة في الحال، ومن المعروف أن تلك النتائج ستظهر قريبًا خلال الساعات القلية القادمة، وهذا عقب الانتهاء رسميًا من عمليات تصحيح أوراق الامتحانات الخاصة بالطلاب.

رابط استخراج نتائج الثالث متوسط العراق 2024

قامت وزارة التربية والتعليم العراقية بتوضيح رابط الاستعلام عن نتائج الثالث متوسط العام الحالي 2024، فمن الممكن أن يتم الاستعلام عن تلك النتائج، فمن الممكن لجميع طلاب الثالث متوسط أن يطلعوا على النتيجة الخاصة بهم بسهولة ويسر عبر موقع الوزارة الرسمي، وهذا عن طريق رقم الاكتتاب الخاص بالطالب.