الكشوووفات ظهرت هـسـه.. اسماء الرعاية الاجتماعية وزارة الداخلية والفئات المستحقة مظلتي spa.gov.iq/umbrella

اسماء الرعاية الاجتماعية وزارة الداخلية

تسعى الحكومة العراقية الى القضاء على البطالة وتوفير فرص عمل للشباب الذين ليس لديهم وظيفة أو مصدر دخل حيث تتعاون وزارتي العمل والشؤون الاجتماعية لعمل عقود بتخصصات مالية لعدد كبير من المواطنين المحتاجين الى الدعم وذلك تطبيقا للقانون رقم 11 لسنة 2014، وتختار وزارة العمل من بين 37200 شخص المستحقين للحصول على فرصة عمل ممن تتوافر بهم المعايير المطلوبة، وبالفعل اوشكت الوزارة على الانتهاء من تحديد اسماء المشمولين ورفعهم على المواقع المتخصصة للتيسير على المواطنين وتوفير وقتهم وجهودهم، وفيما يلي طريقة الاستعلام عن اسماء الرعاية الاجتماعية وزارة الداخلية :