الكشوووفات ظهرت هـسـه.. اسماء الرعاية الاجتماعية وزارة الداخلية والفئات المستحقة مظلتي spa.gov.iq/umbrella

اسماء الرعاية الاجتماعية وزارة الداخلية
تسعى الحكومة العراقية الى القضاء على البطالة وتوفير فرص عمل للشباب الذين ليس لديهم وظيفة أو مصدر دخل حيث تتعاون وزارتي العمل والشؤون الاجتماعية لعمل عقود بتخصصات مالية لعدد كبير من المواطنين المحتاجين الى الدعم وذلك تطبيقا للقانون رقم 11 لسنة 2014، وتختار وزارة العمل من بين 37200 شخص المستحقين للحصول على فرصة عمل ممن تتوافر بهم المعايير المطلوبة، وبالفعل اوشكت الوزارة على الانتهاء من تحديد اسماء المشمولين ورفعهم على المواقع المتخصصة للتيسير على المواطنين وتوفير وقتهم وجهودهم، وفيما يلي طريقة الاستعلام عن اسماء الرعاية الاجتماعية وزارة الداخلية :
- الدخول الى منصة مظلتي من خلال الضغط على هذا الرابط.
- من قائمة الخدمات الالكترونية اختر اسماء المشمولين.
- قم بإدخال البيانات المطلوبة بشكل صحيح في الخانات المخصصة.
- بالأخير قم بالضغط على استعلام لتظهر لك كافة اسماء المقبولين والمستحقين للدعم.
الفئات المستحقة لعقود وزارة الداخلية
من تنطبق عليهم المعايير المطلوبة من المستفيدين من دعم الرعاية الاجتماعية يتم اختيارهم وعمل عقود لهم للعمل في وزارة الداخلية، وفيما يلي الفئات التي المستحقة لتكون ضمن اسماء الرعاية الاجتماعية وزارة الداخلية :
- من تتراوح أعمارهم ما بين 18 عاما و 35 عاما.
- من لديهم القدرة البدنية والصحية على العمل.
- لابد من ان يكون المستفيد مسجلا برقم الكي كارد.