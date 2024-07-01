“موت التوأمان أريك وإريك“ مشاهدة مسلسل house of the dragon الحلقة الثالثة مترجمة فيديو لاروزا

تم إطلاق الموسم الثاني من مسلسل house of the dragon وهذا بعد النجاح الكبير الذي حققه الموسم الأول تعود قصة المسلسل إلى حوالي 300 عام عندما كان يتصارع عائلتين على العرش الحديدي وتسبب هذا الصراع في انقراض التنانيين إلى الأبد، الجدير بالذكر أنه تم عرض الحلقة الثالثة من المسلسل أمس مما جعل الجميع يبحث حول ما دار في تلك الحلقة وهذا ما سوف نتحدث عنه بالتفصيل من خلال مقالنا.

house of the dragon

شهدت الحلقة الثالثة موت التوأم أريك وإريك وهذا تسبب في التساوي ما بين الفريق الأخضر والفريق الأسود وبناء على ذلك سوف يقوم كلا من الفريقين بالتفكير جيدا في تحركاتهم على كل من المستوى الدبلوماسي الاستراتيجي ولكن بحذر شديد وهذا لأن الطرفين يعلموا أنه في حين خروج تنين من أي من الجهتين سوف يقابل تنين من الجهة الأخرى.

الجدير بالذكر أن الأميرة رينيس ذكرت أنه لا يوجد حرب أكثر دموية من حروب التنانين ولا يوجد حرب أكثر كراهية من حروب الأقارب ومن المقرر أن تلك الحرب تشمل الحربين، ومن أخرى سوف يذهب الأمير ديمون إلى قلعة هارينهال والتي ظهرت في Game Of Thrones وذلك من أجل السيطرة في صالح الفريق الأسود ولكن ينتظره شيء أكثر شرا ويجب عليه الإجابة عن العديد من الأسئلة وبالتحديد بعد أن تسبب في قتل ابن الملك إيجون الثاني الطفل جيهيريس.

موعد عرض الحلقة الرابعة من مسلسل house of the dragon

يتم عرض مسلسل house of the dragon يوم الأحد من كل أسبوع ومن المقرر عرض الحلقة الرابعة يوم الأحد المقبل الموافق 7 من يوليو 2024 وهذا في تمام الساعة الرابعة صباحا بتوقيت القاهرة وفي تمام الساعة 9 مساء بتوقيت الولايات المتحدة الأمريكية.