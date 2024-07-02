إليكم موعد المولد النبوي 2024 – 1446 | | أهم وأجمل عبارات تهنئة بمناسبة مولد الرسول ﷺ

مع اقتراب حلول موعد المولد النبوي 2024 يتساءل المسلمون حول بقاع العالم عن المولد النبوي، حيث تعتبر تلك المناسبة ذات شأن كبير بالنسبة للمسلمين، وهي مولد أشرف الخلق، ويتم الاحتفال بتلك المناسبة بأشكال مختلفة ومميزة يغلُبها الطابع الديني، من إقامة الموالد وغيلاها العديد من مظاهر الاحتفال الأخرى.

متى موعد المولد النبوي 2024

نظراً لكثرة التساؤلات حول معرفة موعد المولد النبوي 2024 من جانب الجميع في الوطن العربي والعالم الإسلامي، فمن المقرر أن يكون هذا اليوم المبارك في يوم 12 ربيع الأول والموافق الاثنين 16 سبتمبر 2024، على أن تكون بداية العام الهجري الجديد 1446 يوم السبت الموافق اليوم السابع من شهر يوليو ميلادياً، على أن يكون السادس من شهر يوليو هو المتمم للعام الهجري 1445.

مظاهر الاحتفال بالمولد النبوي 1446

بعد أن تعرفنا على موعد المولد النبوي 2024، فتختلف الدول العربية في مظاهر الاحتفال بهذا اليوم العظيم ولكنها تتفق في الاجتماعات و الاحتفالات الدينية التي تقام، وتأتي أهم المظاهر كالتالي:

تقوم بعض البلدان بتوزيع الحلوى في الشوارع على الأطفال، ويتم تزيين المنازل ووجهات المساجد بالأنوار.

يتم إقامة حفلات دينية تشمل أناشيد مدح النبي (ص) مع وجود دروس خاصة بالسيرة النبوية.

عبارات تهنئة المولد النبوي 2024