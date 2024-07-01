قدم حالًا .. اعتراضات على نتائج الثالث متوسط 2024 العراق لجميع المحافظات “هنــــا”

في الفترة الأخيرة نجد أن البحث عن نتائج الثالث متوسط 2024 العراق، فمن المعروف أن تلك النتائج لها أهمية كبيرة لدى العديد من الطلاب بالعراق يترقبون بفارغ الصبر، ومن الجدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم العراقية نوهت على أن تلك النتائج من الممكن الحصول عليها بمنتهى السهولة واليسر من خلال موقع الوزارة الرسمي المتعلق بالوزارة، وفيما يلي سوف نرفق لكم طريقة الاستعلام عنها.

نتائج الثالث متوسط 2024 العراق

معظم الطلبة والطالبات للصف الثالث المتوسط يريدون أن يقوموا بالاطلاع على النتيجة الخاصة بهم لذا نجد أنهم مستمرين في البحث عبر محركات البحث جوجل عن طريقة الاستعلام عن نتائج الثالث متوسط فيمكن للطالب أن يستعلم عن نتيجته بسهولة من خلال اتباع خطوات بسيطة، وفيما يلي في هذا المقال سوف نوضح لكم طريقة الاستعلام واللينك المخصص للحصول على تلك النتائج.

اولا لابد من الذهاب للموقع الالكتروني المخصص من جانب وزارة التربية والتعليم العراقية للاستعلام عن طريقه النقر على هذا الرابط

ثانيا عليك ان تختار خيار نتائج الثالث متوسط من بين الخيارات الظاهرة أمامك

ثالثا عليك ان تقوم باختيار السنة الدراسية وهي 2024

رابعا عليك ان تقوم بكتابه الرقم الامتحاني للطالب بشكل صحيح

أخيرا عليك النقر على زر استعلام.

رابط استخراج نتائج الثالث متوسط العراق 2024

قامت وزارة التربية والتعليم العراقية بالتنويه حول هذا الموعد الذي تم تحديده من جانبها لظهور تلك النتائج للطلاب، ومن الجدير بالذكر أن تلك النتائج ستظهر خلال الساعات القليلة القادمة ويمكن الاستعلام عنها كما قلنا عن طريق اتباع الخطوات التي ذكرناها فيما سبق.