ارتاحي من زن العيال طول النهار.. تردد قناة وناسة الجديد 2024 بجوده ممتازه

تعتبر قناة وناسة من ضمن أفضل و اكثر القنوات الفضائية التي قد حظيت علي شهرة كبيرة وواسعة و ذلك في خلال فترة قصيرة جدا، و قد حدث ذلك من أجل حب الأطفال الي الاستماع لهذه القناةو مشاهدتها ايضا، حيث تقوم قناة وناسة بالقيام بتقديم العديد من الأغاني و الأناشيد الرائعة و المميزة جدا، و لهذا السبب فإن العديد من اولياء الامور يقومون بالبحث عن تردد قناة وناسة الجديد، و من خلال هذا المقال سوف نوضح لكم ما هو تردد قناة وناسة علي القمر الصناعي نايل سات، و ما هي قناة وناسة.

تردد قناة وناسة الجديد علي القمر الصناعي نايل سات

يمكنك القيام بكل سهولة و بساطة بتحميل قناة وناسة، و ذلك على الجهاز الخاص بك علي الجهاز الخاص خلال مجموعة من الخطوات و هى:

تردد قناة وناسة هو:11430.

معدل استقطاب القناة هو: عمودي.

القمر الصناعي: نايل سات.

معامل تصحيح الخطأ هو:5/6.

معدل ترميز القناة هو:27500.

جودة القناة هي: SD.

مميزات قناة وناسة

تعد قناة وناسة من القنوات الفضائية الرائعة و المميزة و التي تقوم بتقديم العديد من البرامج و الأناشيد التعليمية والهادفة لجميع الأطفال، و يبحث عنها الكثير من اولياء الامور و ذلك لأن هذه القناة يحبها أطفالهم كثيرا و يتعلمون عن طريقها الكثير من القيم الأخلاقية و و السلوكية و التعليمية الهادفة التي تؤدي إلي نمو اطفال ايجابيين، و التي تقوم بتقديم هذه الأغاني هي شخصية لولو الجميلة و المميزة.