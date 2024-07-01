ارتاحي من زن العيال طول النهار.. تردد قناة وناسة الجديد 2024 بجوده ممتازه

اسلام داوود تاريخ النشر تصنيف تردد القنوات
ارتاحي من زن العيال طول النهار.. تردد قناة وناسة الجديد 2024 بجوده ممتازه

تعتبر قناة وناسة من ضمن أفضل و اكثر القنوات الفضائية التي قد حظيت علي شهرة كبيرة وواسعة و ذلك في خلال فترة قصيرة جدا، و قد حدث ذلك من أجل حب الأطفال الي الاستماع لهذه القناةو مشاهدتها ايضا، حيث تقوم قناة وناسة بالقيام بتقديم العديد من الأغاني و الأناشيد الرائعة و المميزة جدا، و لهذا السبب فإن العديد من اولياء الامور يقومون بالبحث عن تردد قناة وناسة الجديد، و من خلال هذا المقال سوف نوضح لكم ما هو تردد قناة وناسة علي القمر الصناعي نايل سات، و ما هي قناة وناسة.

تردد قناة وناسة الجديد علي القمر الصناعي نايل سات

يمكنك القيام بكل سهولة و بساطة بتحميل قناة وناسة، و ذلك على الجهاز الخاص بك علي الجهاز الخاص  خلال مجموعة من الخطوات و هى:

  • تردد قناة وناسة هو:11430.
  • معدل استقطاب القناة هو: عمودي.
  • القمر الصناعي: نايل سات.
  • معامل تصحيح الخطأ هو:5/6.
  • معدل ترميز القناة هو:27500.
  • جودة القناة هي: SD.

مميزات قناة وناسة

تعد قناة وناسة من القنوات الفضائية الرائعة و المميزة و التي تقوم بتقديم العديد من البرامج و الأناشيد التعليمية والهادفة لجميع الأطفال، و يبحث عنها الكثير من اولياء الامور و ذلك لأن هذه القناة يحبها أطفالهم كثيرا و يتعلمون عن طريقها الكثير من القيم الأخلاقية و  و السلوكية و التعليمية الهادفة التي تؤدي إلي نمو اطفال ايجابيين، و التي تقوم بتقديم هذه الأغاني هي شخصية لولو الجميلة و المميزة.

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معلومات الكاتب
اسلام داوود

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