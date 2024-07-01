“سجـــل هُنــــا hajj.alshuhadaa.gov.iq“ استمارة التقديم على الحج 2025 بالعراق والشروط اللازمة

يرغب عدد كبير من المواطنين داخل العراق في الحصول على استمارة التقديم على الحج 2025 وذلك لأن الحج هو أحد أركان الإسلام والذي يجب على كل مسلم بالغ عاقل قادر عليه أن يقوم بتأديته، ولكن يجب العلم أن الجهات المسؤولة قامت بوضع مجموعة من الشروط اللازم توافرها لدى المتقدمين وهذا ما سوف نوضحه لكم من خلال مقالنا.

استمارة التقديم على الحج 2025 العراق

أصبح الآن في إمكان جميع المواطنين داخل العراق التقديم على مناسك الحج لعام 2025 من خلال هذا الرابط.

شروط التقديم على الحج لعام 2025

وضعت الجهات المسؤولة مجموعة من الشروط التي يتم التحقق من توافرها لدى المتقدمين وهي:

يجب العلم أن التقديم على الحج يكون بنسبة 5٪ من ذوي الشهداء ضحايا النظام البائد.

5٪ من الحشد الشعبي وذوي الشهداء.

5٪ من الأشخاص المصابين نتيجة العمليات الإرهابية والأخطاء العسكرية والعمليات الحربية.

إذا كان المتقدمين على الحج من ذوي الشهداء يجب أن يكونوا ممن التابعين للقانون رقم 3 لعام 2016 أو القانون رقم 20 لعام 2009 وتعديلاته التي تمت في عام 2015 وعام 2020.

إذا كان الشهيد غير متزوج يتم منح الأولوية لأقاربه من الأخوات والوالدين.

أما إذا كان متزوج يعطي الأولوية للزوجة والأخوات والوالدين.

الأوراق المطلوبة للتقديم على الحج 2025

يرجى تحضير تلك الأوراق وتقديمها عند التسجيل في الحج 2025