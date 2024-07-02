اشحن33333 وخليك الاقوى طريقة شحن شدات ببجي 2024

لكي تصبح من أشهر المقاتلين في لعبة ببجي تستطيع ان تحصل على اكبر عدد من السيدات، حيث انها عملة افتراضية في هذه اللعبة توفر لك عدد كثير من المميزات لذلك اللاعبين المحترفين دائما يبحثون عن الحصول على شدات باكثر من طريقه لكي يستطيعوا تخطي المراحل الصعبة ويصبح من احد اللاعبين المتميزين ويحصل على الذخائر واسلحة كثيرة ومعدات، لذلك سوف نعرض لكم طريقة مميزة وسهلة لكي تحصل بها على الشدات ببجي.

طريقه شحن شدات ببجي

يستطيع اي لعبه ان يحصل على شهادات ببجي ولكن عليه أن يتبع عدة خطوات سوف نذكرها له خلال الآتي:

اضغط على رابط متجر جوجل بلاي ثم اضغط على الصفحة الرئيسية.

بعد تسجيل الدخول اضغط على شحن شدات ببجي واختار عدد الشدات.

ثم ادخل رقم اللاعب الاي دي و حدد طريقة للدفع من خلال التحويلات المصرفية أو عبر بطاقات الائتمانية أو المحافظ الالكترونية او اي طريقه اخرى تناسبك.

واتبع التعليمات حتى تستكمل عملية الدفع وسوف يصل الشدات الى حسابك ويمكنك فتح اللعبه للتاكد.

شحن شدات ببجي موقع ميداس باس

موقع ميداس بس من أحد المواقع الرسمية التي يمكن من خلالها ان تحصل على شهادات ببجي باتباع خطوات تتمثل فيما يلي: