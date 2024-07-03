ضـــد الحظــــر .. تنزيل واتساب الذهبي آخر إصدار مضمون 100% ⭐⭐⭐( تسابق للحصول عليه قبل الجميـــع) ابلـــود WhatsApp Gold

يرغب عدد كبير من المستخدمين في تحميل الواتساب الذهبي وهو واحد من نسخ الواتساب التي تم العثور عليها مؤخرا وعلى الرغم من إطلاقه في فترة قصيرة إلا أنه نجح في تحقيق نسب تحميل مرتفعة وهذا لما يقدمه من مزايا عديدة غير متوفرة في نسخة الواتساب الرسمي، ولكن يجب العلم أنه يتم تحميله من متصفح الويب وهذا يجعله غير آمن، وذلك ما سوف نتحدث عنه بالتفصيل من خلال مقالنا.

الواتساب الذهبي

الجدير بالذكر أن الواتساب الذهبي يمتلك مجموعة من الأدوات التي تميزه عن غيره من نسخ الواتساب الأخرى، ومن أبرز مزايا الواتساب الذهبي:

يمكنك تحميل الحالات تلقائيا لديك وذلك بدون أن تقوم بطلبها من صاحبها.

يوجد به ميزة اخفاء اخر الظهور الخاص بك.

يمكنك تنزيل الواتساب الذهبي من خلال الأنظمة المختلفة سواء كان هاتفك أندرويد أو آيفون.

يمكنك التحكم في حجم الخط ولونه.

يقدم عدد لا حصر له من الثيمات ويمكنك استخدامها بكل سهولة.

يوجد به خاصية اخفاء المحادثات.

يوجد به خاصية قراءة الرسائل دون أن يعرف المرسل وهذا من خلال تفعيل ميزة إخفاء الخطين الأزرق.

يوجد به ميزة الرسائل المؤقتة وهي تختفي عند المرسل بمجرد مرور بعض الوقت.

من أكثر ما يميز الواتساب الذهبي هو أنه يمكنك إرسال حوالي 90 صورة في وقت واحد.

عيوب الواتساب الذهبي

يجب العلم أن الواتساب الذهبي من النسخ المعدلة والمقصود بهذا أنه تم تصميمه من قبل أفراد مبرمجين وليس شركة كما هو الحال في الواتساب الرسمي وهذا يجعل من السهل الوصول إلى معلوماتك الخاصة من قبل تلك الأشخاص، كما أنه يتعرض للحظر بشكل مستمر.