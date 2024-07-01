“من هنا” .. سجل في سند محمد بن سلمان 1445 والشروط المطلوبة

أطلق الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي، مبادرة “سند محمد بن سلمان” لدعم الزواج، موجهة يد العون للشباب المقبلين على الزواج، وخصوصا من الأسر ذات الدخل المحدود، تهدف هذه المبادرة إلى تخفيف الأعباء المالية المرتبطة بتكاليف الزواج، من خلال تقديم مساعدات مالية شهرية، يشترط للحصول على الدعم انطباق معايير محددة على المتقدمين، لضمان وصول الدعم لمستحقيه، تابعونا للحصول على المزيد من المعلومات حول شروط وآلية التقديم لهذا البرنامج النوعي.
كيفية التسجيل في سند محمد بن سلمان 1445
للتسجيل في برنامج سند محمد بن سلمان للمساعدة، يرجى إتباع الخطوات الآتية بدقة:
- قم بزيارة الموقع الإلكتروني لبرنامج سند.
- أدخل إلى الصفحة الرئيسية باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بك.
- اختر “الخدمات الإلكترونية”، ثم “مساعدة مالية”، وحدد “سند للزواج”.
- اضغط على “التالي” ليظهر نموذج يتطلب ملء بياناتك الشخصية.
- وافق على الشروط والأحكام المعلنة.
- قم برفع الوثائق المطلوبة بصيغة رقمية.
- اختم العملية بالضغط على “إرسال الطلب” ليتم مراجعته.
ما هي شروط دعم سند للزواج 2024
لضمان الإستفادة من برنامج سند للمساعدة في تكاليف الزواج، يجب على المتقدمين التحقق من تلبية مجموعة من المعايير الأساسية التي تضمن توزيع الدعم بشكل عادل ومنصف، وهذه الشروط مصممة لتحديد الأفراد الأكثر استحقاقا للمساعدة، وهي كالتالي:
- الجنسية: يجب أن يكون المتقدم للدعم مواطنا سعوديا، مما يعني أنه يحمل جنسية المملكة العربية السعودية بشكل قانوني ورسمي.
- وثيقة الزواج: يتعين على المتقدم تقديم وثيقة زواج صحيحة وموثقة من قبل وزارة العدل السعودية، وذلك لإثبات إتمام عقد الزواج وفقا للقوانين المعمول بها في المملكة.
- المنصة الإلكترونية: يجب على المتقدمين القيام بعملية التسجيل لطلب الدعم من خلال المنصة الإلكترونية الخاصة ببرنامج سند، وهي الوسيلة الرسمية والوحيدة لتقديم الطلبات.
- الدخل الشهري: ينبغي ألا يتجاوز الدخل الشهري للمتقدم مبلغ 4000 ريال سعودي، وذلك لضمان أن الدعم يذهب للأشخاص الذين يحتاجونه بالفعل.
- الإقامة: يشترط أن يكون المتقدم مقيما بشكل دائم داخل حدود المملكة العربية السعودية، مما يعكس التزامه بالمجتمع والدولة.
- قيمة المهر: يجب ألا تتجاوز قيمة المهر المقدم للزوجة مبلغ 50000 ريال سعودي، وهو ما يعتبر معيارا للحفاظ على مستويات معقولة من التكاليف وتجنب المغالاة.