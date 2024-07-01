“من هنا” .. سجل في سند محمد بن سلمان 1445 والشروط المطلوبة

أطلق الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي، مبادرة “سند محمد بن سلمان” لدعم الزواج، موجهة يد العون للشباب المقبلين على الزواج، وخصوصا من الأسر ذات الدخل المحدود، تهدف هذه المبادرة إلى تخفيف الأعباء المالية المرتبطة بتكاليف الزواج، من خلال تقديم مساعدات مالية شهرية، يشترط للحصول على الدعم انطباق معايير محددة على المتقدمين، لضمان وصول الدعم لمستحقيه، تابعونا للحصول على المزيد من المعلومات حول شروط وآلية التقديم لهذا البرنامج النوعي.

كيفية التسجيل في سند محمد بن سلمان 1445

للتسجيل في برنامج سند محمد بن سلمان للمساعدة، يرجى إتباع الخطوات الآتية بدقة:

قم بزيارة الموقع الإلكتروني لبرنامج سند. أدخل إلى الصفحة الرئيسية باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بك. اختر “الخدمات الإلكترونية”، ثم “مساعدة مالية”، وحدد “سند للزواج”. اضغط على “التالي” ليظهر نموذج يتطلب ملء بياناتك الشخصية. وافق على الشروط والأحكام المعلنة. قم برفع الوثائق المطلوبة بصيغة رقمية. اختم العملية بالضغط على “إرسال الطلب” ليتم مراجعته.

ما هي شروط دعم سند للزواج 2024

لضمان الإستفادة من برنامج سند للمساعدة في تكاليف الزواج، يجب على المتقدمين التحقق من تلبية مجموعة من المعايير الأساسية التي تضمن توزيع الدعم بشكل عادل ومنصف، وهذه الشروط مصممة لتحديد الأفراد الأكثر استحقاقا للمساعدة، وهي كالتالي: