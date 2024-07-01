خطوات تحميل واتس اب الذهبي الاصدار الاخير بمزايا خرافية

من احد التطبيقات التي تجذب عدد كبير من الافراد هو تطبيق الوتساب الذهبي الذي يضمن لك عدد كبير من المميزات خاصة في الخصوصية والأمان، حيث أن ذلك من أهم ما يميز هذا التطبيق فان الوتساب الذهبي يعد نسخة معدلة من التطبيق وسوف نعرض لكم خطوات تحميل الوتساب الذهبي برابط مباشر خلال هذا المقال.

مميزات الوتساب الذهبي

يوفر واتساب الذهبي على الكبير من المزايا التي تجعله من التطبيقات الأكثر شهرة حيث تتمثل المميزات كالتالي:

تستطيع أن تتحكم في صوت التنبيه للرسائل والمكالمات وتخصيص خلفيه الدردشة ولون معين ونوع الخط وحجمه.

ارسال رسائل الى الاشخاص في وقت واحد.

توفير استكرات متحركه وثابته جديده ومتنوعه

تنزيل انواع كثيره من الإيموجي.

سحب المحادثة ووضعها في خيارات الشاشة الرئيسية.

توفير وضع ليلي وتوفير عدد كبير من الثيمات.

إصلاح مشكلات التثبيت والتحميل على الهواتف

يمكن سماع التسجيلات الصوتية بشكل متتالي دون أن تضغط على كل رسالة.

تستطيع ان تستخدم اكثر من رقم على نفس التطبيق.

اخفاء الحالة عن الآخرين واخفاء كلمه يكتب الان او يسجل الان.

خطوات تحميل الوتساب الذهبي