هتاخد اجازة وهتنام براحتك.. رسميا الاعلان عن موعد اجازة السنة الهجرية الجديدة 1446 لكافة العاملين.. اعرف هتاخد الاجازة امتي

شهدنا خلال هذا العام انقضاء العديد من المناسبات الرسمية، ولم يتبق منها سوى عدد محدود، مما يدفع العديد من المواطنين للبحث والاهتمام بمعرفة توقيت إجازة رأس السنة الهجرية، تعد هذه المناسبة من أبرز المناسبات الدينية التي يترقبها الكثيرون من المسلمين في مصر وفي كافة أنحاء العالم العربي، وتخصص العديد من الدول، ومن ضمنها مصر، إجازة رسمية لكافة العاملين في القطاع الحكومي بهذه المناسبة.

رأس السنه الهجرية

تعتبر رأس السنة الهجرية بداية العام في التقويم الإسلامي، وهي مناسبة تحمل قيمة دينية كبيرة لدى المسلمين، حيث يتم الاحتفال بذكرى هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، وتحرص الحكومات على منح هذه الإجازة الرسمية احتراما لهذه الذكرى العظيمة، ونظرا لأهمية هذه المناسبة، تتزايد التوقعات والاهتمامات بمعرفة موعد الإجازة.

موعد اجازة رأس السنه الهجرية

أصدر مجلس الوزراء إعلان رسمي بشأن موعد إجازة رأس السنة الهجرية، الذي يعتبر موضوع يشغل بال الكثير من المواطنين والعاملين في القطاعين الحكومي والخاص، تعد إجازة رأس السنة الهجرية من أهم الإجازات التي يتطلع إليها العاملون في الدولة والمسلمون حول العالم، حيث يحتفى بها بوصفها مناسبة إسلامية عظيمة ذات أبعاد دينية، اجتماعية، وثقافية، ووفقا لما هو مقرر، سوف تبدأ السنة الهجرية الجديدة يوم الاثنين، الموافق 8 يوليو 2024 ومع ذلك، أعلن مجلس الوزراء بصفة رسمية عن ترحيل الإجازة إلى يوم الخميس، الموافق 11 يوليو 2024، مما يتيح للموظفين والعاملين فرصة للاستمتاع بوقت أطول للاحتفال بهذه المناسبة العظيمة، ومن الجدير بالذكر أن هذا القرار يأتي في إطار حرص الحكومة على تعزيز روح الانتماء والاحتفاء بالمناسبات الدينية والثقافية التي تجمع شمل الأمة وتثري هويتها.