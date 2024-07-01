نسخة جديدة تنزيل واتساب عمر العنابي ضد الحظر الاصدار الاخير

إذا كنت من عشاق تطبيقات المراسلة السهلة والسريعة عليك بتحميل واتساب عمر العنابي الذي يوفر له الخيرات مثالية تجعله من افضل التطبيقات الاكثر تحميلا من قبل المستخدمين، حيث أن التطبيق قادر على إرسال الرسائل ومقاطع الفيديو ومقاطع الصوت باحجام كبيرة وبجودة عاليه، لذلك سوف نعرض لكم خلال الفقرات التالية طريقة تنزيل واتساب عمر العنابي على هواتف الاندرويد او الايفون بالتفاصيل.

مزايا جديدة في واتساب عمر العنابي

عند تنزيل واتساب عمر العنابي سوف تستمتع بالعديد من المميزات التي يوفرها لجميع الافراد حيث تتمثل هذه المميزات على النحو التالي:

يدعم ملصقات جديدة ومسلية يمكن استخدامها في الشات مع الاصدقاء.

يوفر لك خاصية ارسال الفيديو اول صوره لمرة واحدة فقط.

يمكنك من اجراء المكالمات الصوتية بشكل مجاني وكذلك المكالمات الجماعية.

يوفر رموز تعبيرية متنوعة وجميلة وجديدة.

يوفر لك دردشات جماعية بين أكثر من شخص.

يمكنك تمييز رسائل بنجمة وتكون من المفضلة ويمكنك تثبيت شات معين أو أكثر من شكل.

خطوات تحميل واتس اب عمر العنابي