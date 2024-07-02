“ديلي موشن“ مشاهدة مسلسل لعبة الحب الحلقة 55 عبر dailymotion 

مسلسل لعبة الحب الحلقة 55

لعبة حب مسلسل لبناني من بطولة النجم السوري معتصم النهار ونور علي وايمن رضا وشكران مرتجي وغيرهم، وتدور احداثه في اطار رومانسي كوميدي حول مالك الشاب الثري الذي يقابل بالصدفة سما والتي تكون داخل لعبة بعد موافقتها على عرض زواج السيدة التي تبحث عن عروس لإبن اخيها ولكن هل تتحول لعبة الحب الى حقيقة، وتشهد الحلقة الجديدة من المسلسل مساندة سما لمالك أثناء تصميمه للمجموعة الشتوية الجديدة وحرصها على انتهاء العمل في الوقت المحدد وتذهب معه الى الشركة لمساعدته في خطواته القادم وذلك بعد أن تمت سرقة تصميمات مالك على يد جبران بعد أن شك مالك في سيرين سابقا، كما ويقوم مالك بطرد سما من شقته بعد مبيته معها، وقد أعلن الفنان معتصم النهار قبل ساعات من بث مسلسل لعبة الحب الحلقة 55 عن اشتياقه لجمهوره وعن عرض الحلقة الجديدة اليوم وذلك من خلال حسابه الرسمي على الانستجرام.