هنا .. لينك غرامات المرور الرقم الألماني 2024 إلكترونيا في العراق

تعمل إدارة المرور العراقية بجد لتوفير خدماتها إلكترونيا، ومن ضمنها الاستعلام عن المخالفات المرورية عبر الرقم الألماني لعام 2024، وتسعى الإدارة باستمرار لتطبيق قوانين وتدابير صارمة لضمان سلامة المواطنين وحمايتهم من المخاطر، في حال انتهاك هذه القوانين، يفرض على مرتكب المخالفة غرامات مالية، ولتسهيل الوصول إلى هذه الخدمات وتقليل الازدحام في الدوائر المرورية، حيث قدمت الإدارة رابطا مباشرا يمكن من خلاله الاستعلام عن الغرامات بكل يسر وسهولة، هذه الخطوة تأتي في إطار جهود الحكومة لتحسين الخدمات العامة وتخفيف الضغط على قطاع المرور.

غرامات المرور الرقم الألماني 2024

أطلقت مديرية المرور الألمانية خدمة إلكترونية مبتكرة لعام 2024، تتيح للسائقين الإستعلام عن غرامات المرور بكل يسر ودون تأخير، هذه الخدمة تهدف إلى تسهيل عملية دفع الغرامات وتجنب تراكمها، من خلال خطوات واضحة ومبسطة:

ابدأ بزيارة الموقع الإلكتروني الرسمي لمنصة أور.

اضغط على خيار تسجيل الدخول.

أدخل رقم الهوية الوطنية وكلمة المرور الخاصة بك.

اختر الاستعلام عن الغرامات المرورية لعام 2024.

قم بإدخال الرقم التسجيلي للمركبة.

ستعرض لك المنصة جميع المخالفات المتعلقة بالمركبة في لحظات.

حدد المخالفة التي تود سدادها وتعرف على قيمة الغرامة المستحقة.

اختر طريقة الدفع التي تفضلها.

قم بتأكيد الدفع لإتمام العملية.

ما قيمة الغرامات المرورية في العراق

في إطار تعزيز الأمان على الطرقات، تفرض مديرية المرور العامة في العراق غرامات مالية للحد من المخالفات المرورية، وفقا لقانون المرور رقم (8) لسنة 2018، الغاية من هذه الغرامات هي تشجيع السائقين على الالتزام بقواعد السير وضمان سلامتهم، تحدد قيمة الغرامات استنادا إلى طبيعة المخالفة، وتتنوع كالآتي: