“الآن” نتائج شهادة التعليم المتوسط 2024 الجزائر جميع الولايات برقم التسجيل عبر الديوان الوطني للتعليم والتكوين عن بعد

يترقب الآلاف من الطلاب والأسر في الجزائر هذه الأيام ظهور نتائج شهادة التعليم المتوسط 2024 بفارغ الصبر، حيث كان من المقرر إعلان نتائج المراسلة رسميا يوم الأحد الموافق 30 جوان 2024، ولكنها لم تطهر بعد، ولكن من المقرر أن تعرض خلال ساعات قليلة اليوم الاثنين 1 جويلية أو غداً الثلاثاء بحد أقصى، حيث يتم إعلان النتيجة على ثلاث مراحل. كما يمكن معرفة النتائج من خلال الدخول إلى بوابة الديوان الوطني للتعليم والتكوين عن بعد، وذلك برقم التسجيل الخاص بالطالب.

نتائج شهادة التعليم المتوسط 2024 الجزائر

أعلن الديوان الوطني للتعليم بالجزائر عبر الموقع الرسمي له، أنه قد حان وقت ظهور النتائج لشهادة التعليم المتوسط 2024، حيث سيتم الإعلان عنها على فترات زمنية وفقا لما يلي:

يتم إعلان النتائج يوم: 30 جوان 2024:

المركز الولائي: تبسة، الجلفة، مستغانم، بسكرة، الشلف، بجاية، ورقلة، قسنطينة، سعيدة.

كما يتم اعلان النتائج يوم: 01 جويلية 2024

المركز الولائي: الجزائر، الوادي، الأغواط، عنابة، وهران، تيارت، المدية، تيسمسيلت، سطيف.

كذلك يتم اعلان النتائج يوم: 02 جويلية 2024

المركز الولائي: عين دفلي، تمنراست، سوق اهراس، باتنة، أدرار، تيزي وزو، تلمسان، سكيكدة، بشار.

خطوات الاستعلام عن نتائج شهادة التعليم المتوسط 2024

للراغبين في الاستعلام عن النتيجة، يمكن اتباع الخطوات التالية: