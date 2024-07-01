رابط التقديم في مدارس التمريض 2024-2025 والشروط والأوراق المطلوبة

يبحث عدد كبير من الطلاب عن رابط التقديم في مدارس التمريض 2024-2025، التي تعد من أكثر المدارس التي يسعى عدد كبير من الطلاب للالتحاق بها لما تقدمه من خدمات وفرصة التعيين بعد التخرج ، وكانت الهيئة العامة للتأمين الصحي أعلنت عن فتح باب التقديم في مدارس التمريض للعام الدراسي 2024-2025، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على رابط التقديم والشروط والأوراق المطلوبة ….

رابط التقديم في مدارس التمريض 2024-2025

حيث يبحث عدد كبير من الطلبة وطالبات الحاصلين على الشهادة الإعدادية عن رابط التقديم في مدارس التمريض 2024-2025، والتي أعلنت عن فتح باب التقديم بها خلال الأيام الماضية مما لاقى اهتمام وبحث الكثير من الطلاب وأولياء الأمور، وإليكم خطوات التقديم …

زيارة الموقع الرسمي للهيئة العامة للتأمين الصحي

ادخل على مدارس التمريض.

ادخال البيانات المطلوبة في الخانات الموضحة أمامك.

حدد المركز الإداري للمحافظة التابع لها الطالب.

حدد الإدارة التعليمية التابع لها .

ادخل رقم الموبايل الخاص بولي الأمر.

شروط التقديم في مدارس التمريض 2025

وأعلنت الهيئة العامة للتأمين الصحى عن عدد من الشروط الواجب توافرها في الطلاب الراغبين التقديم لمدارس التمريض للعام الدراسي 2024-2025 والتي جاءت كالتالي:

أن يكون الطالب مصري الجنسية.

أن يكون الطالب حاصل على الشهادة الإعدادية من نفس المحافظة التي يرغب في التقديم إليها.

أن يجتاز الطالب اختبارات الكشف الطبي والمقابلة الشخصية.

الأوراق المطلوبة للتقديم في مدارس التمريض 2024