“نتيجتكـ هٌــنا” نتائج البكالوريا سوريا 2024 علمي وأدبي حسب الاسم أو رقم الاكتتاب عبر موقع وزارة التربية moed.gov.sy

يعيش الطلاب في شتى محافظات سوريا حالة من التوتر راغبين في معرفة نتائج البكالوريا سوريا 2024، وذلك بعد أن انتهت الاختبارات منذ عدة أيام وبالتحديد في 12 من حزيران (يونيو) الماضي، وذلك بعد أن بدأت الاختبارات في 28 آيار (مايو)، ومنذ انتهاء اختبارات البكالوريا ينتظر الطلاب موعد طرح النتائج، نظراً لأنها واحدة من أهم النتائج التي ينتظرها الطلاب وأولياء الأمور بفارغ الصبر نظراً لما بها من أهمية في حياتهم التعليمية.

نتائج البكالوريا سوريا 2024

تم التأكيد بشكل رسمي حول انتهاء عدة محافظات من تصحيح كراسات إجابات الطلاب بمرحلة البكالوريا، ويأتي ذلك في ظل حرص الوزارة على سرعة إعلان نتائج البكالوريا سوريا 2024، حيث أنه بعد الإعلان عن انتهاء مرحلة التصحيح في كافة المحافظات من المقرر أن يتم اعتماد النتائج من قبل وزير التربية، ومن ثم عقد مؤتمر صحفي يشمل تفاصيل النتائج من حيث نسب النجاح في كل مادة، وأيضاً النسبة الكلية لنجاح الطلاب وأسماء أوائل الطلبة والطالبات في كل المحافظات، وبعد انتهاء المؤتمر الصحفي سيتم رفع النتائج مباشرة على موقع وزارة التربية ويستطيع الطالب الاستعلام عن النتائج بأكثر من طريقة سواء كان من خلال الاسم أو من خلال رقم الاكتتاب.

استخراج نتائج البكالوريا سوريا 2024 حسب الاسم

يستطيع الطلاب الاستعلام عن نتائج البكالوريا سوريا 2024 الدور الأول من خلال رقم الاكتتاب أو الاسم، وتتمثل الخطوات في الآتي:-