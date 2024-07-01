سداد غرامات المرور الجديدة في العراق 2024 السداد عبر مديرية مرور العامة

يمكن التعرف على غرامات المرور الجديدة في العراق 2024 إلكترونيا وذلك حرصا من الحكومة على تحقيق السلامة العامة وأمن الطريق، حيث تطبق بعض العقوبات المالية والغرامات التي يجب أن يتم تنفيذها على جميع المخالفين لقواعد المرور ومن يرتكب ذلك سوف يدفع الغرامات المحددة وإلا سوف يتم مضاعفة العقوبة عليه وتيسيرا على الاشخاص في العراق فإنها أطلقت خدمة الكترونية من خلالها تستطيع ان تتعرف على قيمة الغرامات الموقعة عليك وايضا تقوم بسدادها الكتروني حتى لا تتعرض الى مضاعفة الغرامة، بعد ذلك وسوف نتعرف خلال الفقرات التالية عن كيفية الاستعلام عن غرامات المرور.

معرفة غرامات المرور الجديدة بالعراق 2024

يمكن لأصحاب المركبات في العراق دفع غرامات المرور بخطوات سهله من خلال الخدمة التي توفرها الإدارة العامة للمرور تيسيرا على المواطنين في الوقت والجهد وتكون الخطوات على النحو التالي:

اضغط على بوابة اور الالكترونيه ثم اضغط على تسجيل الدخول.

وأدخل اسم المستخدم وكلمة المرور ويذهب الى الخدمات الالكترونية واضغط على الاستعلام عن مخالفات المرورية.

ثم ادخل المعلومات المطلوبة وسوف تظهر لك الغرامات ويمكن أن تقوم بالسداد ايضا من خلال الموقع.

سداد غرامات المرور 2024 العراق

يمكن سداد قيمة الغرامات في العراق الالكترونية لجميع المخالفين في المرور وتكون على النحو التالي: