“ظهرت هسة”رابط الاستعلام عن نتائج الثالث المتوسط الدور الأول 2024 بالرقم الإمتحاني …. موقع نتائجنا العراقي

يبحث الطلاب عن رابط الاستعلام عن نتائج الثالث المتوسط الدور الأول 2024، التي أعلنت عنه وزارة التربية العراقية تيسيراً على الطلاب وأولياء الأمور وتجنب تواجدهم في المدارس والازدحام والتكدس خاصة في ظل الأجواء الحارة التي تمر بها العراق خلال الآونة الأخيرة، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على رابط الاستعلام عن نتائج الثالث المتوسط الدور الأول 2024 فتابعونا….

موعد الإعلان عن نتائج الثالث المتوسط الدور الأول 2024

يشعر الطلاب بحالة من القلق الشديد بعدما أعلنت وزارة التعليم العراقية عن الإنتهاء من أعمال التصحيح والمراجعة، ورفع نتائج الثالث المتوسط الدور الأول 2024 على الموقع الرسمي للوزارة أو من خلال موقع نتائجنا العراقي التابع لوزارة التعليم العراقية.

وأشار مصدر مسؤول بوزارة التعليم أن الوزارة أكدت حرصها على متابعة أعمال التصحيح والمراجعة للتأكد من عدم حدوث أي أخطاء تتسبب في نقص درجات الطلاب، خاصة وأنها مرحلة مهمة وفاصلة في عمر الطالب التعليمي، وأضاف المصدر إلى أن نسب النجاح هذا العام تخطت الـ 80% وهذا مؤشر قوي على المجهود الكبير التي تبذله الوزارة في النهوض بالعملية التعليمية منذ بداية العام الجاري، ومن المقرر أن يتم الإعلان عن النتائج في الساعات الأولى من صباح اليوم الموافق الإثنين 1 يوليو 2024.

رابط الاستعلام عن نتائج الثالث المتوسط الدور الأول 2024

وتيسيراً على الطلاب وأولياء الأمور فقد أكدت وزارة التعليم العراقية على تخصيص رابط الكتروني للإستعلام عن نتائج الثالث المتوسط الدور الأول 2024، وإليكم خطوات الإستعلام…