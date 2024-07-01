شروط التسجيل في سكنات عدل الجزائر 2024 الاوراق والمستندات المطلوبة

سكنات عدل 3 في الجزائر من أهم ما ينشغل به المواطنين والمواطنات، حيث ان وزارة الاسكان وضعت بعض الضوابط التي يجب أن تتوفر في المتقدمين للتسجيل في سكنات عدل ثلاثة والحصول على وحدة سكنية، حيث أن الحكومة تسعى لتوفير مسكن مناسب للمواطنين بأسعار مناسبة وذلك لكي تساعدهم على الاعباء المعيشية وترفع من مستوى معيشتهم، وسوف نذكر لكم خلال الفقرات التالية ما هي شروط التسجيل سكنات عدل وكيفيه التقديم الكترونيا.

موعد التسجيل في سكنات عدل 3

وزارة الإسكان في الجزائر قد قامت بالإعلان عن موعد التسجيل في سكنات عدل في بيان رسمي لها إلكترونيا وأوضحت أن باب التسجيل سوف يكون متوفر امام الجميع في ولكن بعد ان تنطبق عدة شروط وضوابط معينة سوف نتعرف عليها خلال التالي:

يجب ان يكون المتقدم جزائري الجنسيه ويقيم بشكل دائم في البلاد.

يجب أن يكون الدخل الشهري أقل من 14 الف دينار.

يجب أن يكون من الفئات التي تحتاج إلى المساعدة ولا يمتلك اراضي او عقارات ذات قيمة عالية.

ويجب ان لا تكون لديه وحدة سكنية او ممتلكات مسجلة باسم الفرض.

ويجب ان يلتزم بدفع اقساط الوحدة السكنية وألا يتجاوز العمر 70 سنة.

تفاصيل برنامج سكنات عدل 3