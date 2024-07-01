حلقات جديدة ومترجمة بجودة :HD مع الحلقة 165من مسلسل قيامة عثمان عبر قناة الفجر الجزائرية وATV

تتزايد عمليات البحث مؤخراً عن الحلقة 165 من الموسم الخامس لمسلسل “قيامة عثمان”، حيث يعد هذا المسلسل من أبرز الإنتاجات التركية التي حققت نجاحاً كبيراً في الوطن العربي، حيث يروي المسلسل قصة تأسيس الدولة العثمانية، مسلطاً الضوء على الصعوبات والصراعات التي واجهها المؤسسون خلال هذه العملية، مما يجعله محط أنظار الكثيرين من عشاق الدراما التاريخية.

أحداث الحلقة 165 من قيامة عثمان

مع بداية الموسم الجديد، يتساءل المشاهدون عن الأبطال المشاركين والتطورات التي ستشهدها الأحداث، ووفقاً لمصادر رسمية لن يكون هناك مشاركة لأشخاص جدد في هذا الموسم، مما يضمن استمرار الشخصيات المحبوبة من الأجزاء السابقة، كما تركز الحلقة 165 على عدة أحداث هامة، أبرزها زواج يعقوب وأورها من هولوفيرا بعد صراعات طويلة، كما ستشهد الحلقة مواجهة عثمان للتتار، حيث يسعى عثمان دائماً لرفع راية الإسلام مجدداً والتأكيد على قدرة الدولة العثمانية على تحقيق المستحيل، وهو ما يجعل من هذه الحلقة محطة هامة في تطور الأحداث.

موعد مشاهدة الحلقة 165 من قيامة عثمان

ستعرض الحلقة 165 من مسلسل “قيامة عثمان” اليوم في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مصر والمملكة العربية السعودية، كما يمكنكم متابعة الحلقة عبر القنوات التالية:

قناة الفجر: التردد 12034 أفقي.

قناة ATV: التردد على القمر الصناعي نايل سات 10796 أفقي، وعلى عرب سات 12692 عمودي.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن مشاهدة الحلقة مترجمة على موقع Dailymotion، مما يسهل على الجمهور العربي متابعة الأحداث باللغة العربية.

أبطال مسلسل قيامة عثمان

هذا ويضم مسلسل “قيامة عثمان” مجموعة كبيرة ومتميزة من الممثلين البارزين الذين يجسدون شخصيات تاريخية مهمة:

الممثل الشهير بوراك أوزجيفيت: قام بدور عثمان بن أرطغرل، مؤسس الدولة العثمانية.

أوزجه تورير: بدور بالا خاتون، زوجة عثمان بن أرطغرل.

يلدز جاغري عتيقسوي: بدور مالهون خاتون، والدة عثمان بن أرطغرل.

بوراك تشيليك: بدور غوندوز ألب، شقيق عثمان بن أرطغرل.

سرحات كيليتش: بدور بامسي بك، أحد أقرب أصدقاء عثمان بن أرطغرل.

إركان أفجي: بدور تورغوت ألب، أحد أقرب أصدقاء عثمان بن أرطغرل.

روزغار أكسوي: والذي قام بدور كونور ألب، وهو أحد أقرب أصدقاء عثمان بن أرطغرل.

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