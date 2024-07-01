رابط مظلتي كشوفات اسماء الرعاية الاجتماعية في جميع المحافظات العراقية pdf الوجبة الاخيرة

وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق قد أعلنت عن الاستعلام عن اسماء الرعاية الاجتماعية عبر منصة مظلتي، حيث انها تقدم الدعم لعدد كبير من المواطنين في العراق واصحاب الدخل المنخفض لمساعدتهم على الأعباء المعيشية وإعانتهم على الحياة ورفع مستوى معيشتهم، لذلك بدأ العديد يبحث عن معرفه اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية ويكون ذلك الكترونيا بخطوات سهلة وبسيطة سوف نتعرف عليها خلال الفقرات التالية بالتفاصيل.

الاستعلام عن اسماء الرعاية الاجتماعية العراق

الرعاية تعد من أهم أنواع الدعم المقدمة من أدعية الاجتماعية للمواطنين الذين يحتاجون الى مساعدة، لذلك سوف نتعرف خلال الفقرات التالية عن كيفية الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية وتتمثل الخطوات كالتالي:

اضغط على رابط منصة مظلتي الالكترونيه ثم اضغط على تسجيل الدخول.

وادخل البيانات المطلوبة والضغط على الخدمات الإلكترونية ثم يختار اسماء المشمولين الرعايه الاجتماعيه.

وحدد الوجبة الأخيرة وأدخل المحافظة تابع لها الفرد.

ثم ادخل البيانات المطلوبة بشكل صحيح وسوف تظهر لك كشوفات الأسماء ويمكن تحميلها pdf من خلال الموقع.

شروط الرعاية الاجتماعية العراق 2024

تتمثل شروط الحصول على دعم الرعاية الاجتماعية في العراق على النحو التالي: