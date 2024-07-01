احجز من هنا.. رابط حجز البطاقة الوطنية الموحدة بالعراق 2024 وأهم الأوراق والشروط المطلوبة “nid-moi.gov.iq”

تسعى الحكومة العراقية إلى تسهيل كافة الخدمات التي يتم تقديمها للمواطنين من داخل دولة العراق وفي سعيها إلى تحويل العديد من الخدمات التي يتم تقديمها إلكترونيا قد وفرت إمكانية حجز البطاقة الوطنية الموحدة العراق 2024 من خلال منصة الشئون للبطاقة الوطنية بالعراق، والتي يمكن من خلالها حجز موعد إلكترونيا للذهاب إلى الجهات المعنية وتجديد البطاقة الوطنية الموحدة، ولذلك نشير إلى خطوات حجز البطاقة فتابع قراءة المقال بالتفصيل.

حجز البطاقة الوطنية الموحدة العراق 2024

من خلال السطور التالية سوف نوضح لكم كيفية حجز البطاقة الوطنية الموحدة العراق 2024 وذلك من خلال موقع شئون البطاقة الوطنية

أولا تسجيل الدخول على الموقع الرسمي لبطاقة الشئون الوطنية بالعراق.

كتابة الإسم ورقم المرور الخاص بحسابك المسجل على الموقع.

الدخول على بوابة حجز البطاقة الوطنية الموحدة، تحديد المدينة التابع لها.

إدخال البيانات المطلوبة للحجز، ثم اختيار التاريخ والموعد المناسب للذهاب إلى أقرب مكتب معني باستخراج وتجديد البطاقة الوطنية الموحدة.

دفع الرسوم المطلوبة للحجز وسوف يتم تحميل إيصال به الموعد المحدد والرسوم التي تم دفعها.

يتم الإحتفاظ بصورة من هذا الإيصال لأنه سوف يتم تقديمه للجهات المعنية.

الأوراق الرسمية المطلوبة للحجز البطاقة الوطنية الموحدة بالعراق

فيما يلي سوف نوضح لكم الأوراق والمستندات الرسمية المطلوبة لكي تتمكن من حجز البطاقة الوطنية الموحدة بالعراق لعام 2024:

صوره من الشهادة التعليمية الحاصل عليها الشخص الذي يرغب في تجديد أو استخراج البطاقة الوطنية الموحدة له بالعراق.

في حالة وجود وظيفة للشخص المتقدم فيلزم تقديم مستند من عقد العمل.

صوره من البطاقة الوطنيه الموحدة السابقة.

نسخه طبق الأصل من شهادة الميلاد الخاصة بالشخص المتقدم.

في حالة إذا كان الشخص المتقدم ذكر فيلزم أن يقوم بتقديم مستند رسمي يوضح موقفه من التجنيد بالعراق.

متطلبات وشروط حجز البطاقة الوطنية الموحدة بالعراق

سوف نوضح إلى أهم الشروط والمتطلبات حتى يتمنكن الشخص من حجز البطاقة الوطنية الموحدة بالعراق: