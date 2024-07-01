اعرفها وسجل حالاً.. شروط التسجيل في سكنات عدل 3 2024 وخطوات التقديم عبر الوكالة الوطنية AADL

يرغب معظم الأشخاص بالجزائر في معرفة شروط التسجيل في سكنات عدل 3 وهو أحدى البرامج التي يتم تقديمها من قبل وزارة الإسكان الجزائرية للأشخاص الذين ليس لديهم محل سكني ثابت داخل الجزائر، ويتم منح هذه الوحدات السكنيه بناء على مجموعة من الشروط التي يلزم أن تتوفر في الأشخاص المتقدمين للحصول عليها، كما يتم التسجيل للتقديم على هذه الوحدات من خلال منصة عدل وهي تابعة لوزارة الإسكان بالجزائر، ونشير في ذلك المقال إلى كافة هذه التفاصيل.

شروط التسجيل في سكنات عدل 3 2024

لكي تتمكن من التسجيل في برنامج سكنات عدل 3 يلزم التعرف على شروط التسجيل في سكنات عدل 3 وهي موضحه في النقاط التالية:

أن يكون الشخص المتقدم يحمل الجنسية الجزائرية ومن أصل جزائري من الأبوين.

عدم وجود أي عقار أو محل سكني باسم الشخص المتقدم أو باسم زوجته.

ألا يقل راتب الشخص المتقدم عن 24 ألف دينار جزائري ولا يزيد عن 118 ألف دينار.

عدم وجود أي ثروات باسم الشخص المتقدم للحصول على هذه الوحدات السكنية.

يلزم أن تكون تلك هي المرة الأولى التي يستفيد فيها الشخص من حيث الحصول على وحده سكنية من برنامج سكنات عدل 3

طريقة التقديم على برنامج سكنات عدل 3

يمكنك التقديم على برنامج سكنات عدل 3 عن طريق وكالة عدل من خلال هذه الخطوات: