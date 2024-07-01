استعلم من هنا .. رابط أسماء المشمولين بالرعاية الإجتماعية 2024 عبر منصة مظلتي الرسمية الوجبة الأخيرة “umbrella”

يتساءل الكثير من الأشخاص عن أسماء المشمولين بالرعاية الإجتماعية 2024 حيث يتم تقديم برنامج الرعاية الإجتماعية داخل العراق من قبل الحكومة العراقية، وذلك للأشخاص الفقراء والمحتاجين وأصحاب الأجور المنخفضة وذلك ضمن مجموعة محدده من المتطلبات الأساسية التي يلزم أن تتوفر في الأشخاص المتقدمين للحصول على ذلك الدعم، ومع اقتراب الإعلان عن أسماء الأشخاص المقبولين في هذا الدعم لعام 2024 يريد معظم المتقدمين معرفة كيفية الإستعلام وسوف نوضح ذلك بالتفصيل.

رابط أسماء المشمولين بالرعاية الإجتماعية 2024

يمكنك أن تتعرف على اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024 من خلال الاستعلام عبر منصة مظلتي وإليكم الخطوات:

تسجيل الدخول على رابط منصة مظلتي من خلال الإسم ورقم المرور.

الدخول على بوابة برنامج الرعاية الإجتماعية 2024

تحديد المحافظة التي ترغب في الإستعلام من خلالها وإدخال البيانات الخاصة للشخص.

وأخيرًا يتم الضغط على أيقونة الإستعلام ليظهر لك كشوف الأشخاص المقبولين ضمن المحافظة التي قمت بالإستعلام عنها.

في حالة رفض طلب الدعم يتم التوضيح ويمكن للشخص أن يقوم بتقديم اعتراض.

شروط الحصول على دعم الرعاية الإجتماعية 2024

وضحت الحكومة العراقية الشروط المطلوب توافرها للحصول على دعم برنامج الرعاية الاجتماعية وهي كالتالي: