تنزيل واتساب جي بي 2024 GBWhatsApp، بدون حظر ومميزات رائعة للمستخدمين

واتساب جي بي من أحد أنواع التطبيقات الشهيرة التي تعد من النسخ المطورة للتطبيق الأصلي وتم تفعيلها لتعمل على جميع الهواتف الذكية بجميع أنظمتها وامكانياتها ويعد النسخة الاكثر شهره على مستوى العديد من الدول، حيث أصبح الجميع يبحث عن طريق تنزيل واتساب جي بي بعد ان انتشرت المميزات الخاصة به وسوف نتعرف خلال الفقرات التالية على طريقه تحميل الواتس عبر أجهزة الهواتف الذكية وما هي مميزاته بالتفصيل.

تحديث واتساب جي بي

يمكنك تحميل واتساب جي بي والحرص على التحديث دائما حيث انك سوف تستمتع بالمميزات، كما ان التحديث يقلل من عمليات الحظر وسوف نعرض لكم خطوات تحميل وتحديث الواتساب خلال النقاط التالية:

واتساب جي بي يمكن تحميله من خلال الضغط على الرابط الرسمي.

ثم الضغط على داونلود وانتظر قليلا حتى يتم التحميل بشكل مباشر على هاتفك.

وبعد ذلك اضغط على تثبيت ثم اضغط على فتح التطبيق.

وقم بعمل الاجراءات اللازمة لانشاء حساب جديد على واتساب جي بي.

وبعد ذلك يمكنك تحديثه بخطوه واحده الاستمتاع بالمميزات

مزايا تحميل واتساب جي بي

من اهم مميزات تحميل واتساب جي بي ما يلي: