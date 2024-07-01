عاااجل “بالزيادة جديدة” صرف رواتب المتقاعدين في العراق 2024 المدنيين والعسكريين لشهر يوليو/تموز وفقاً لوزارة المالية

إحدى أكثر عمليات البحث الرائجة في العراق في الوقت الحالي هو معرفة موعد صرف رواتب المتقاعدين في العراق 2024، وذلك بعد أن تم تداول بعض الأخبار التي تفيد بوجود زيادة جديدة في تلك الرواتب سواء للمتقاعدين العسكريين أو المدنيين، لذا كثرت التساؤلات راغبين في معرفة موعد صرف الرواتب وأيضا التعرف على حقيقة تلك الزيادة المالية، ومع بداية شهر ميلادي جديد يرغب الكثير في معرفة اليوم المخصص لصرف الرواتب.

صرف رواتب المتقاعدين في العراق 2024

من الجدير بالذكر أن وزارة المالية العراقية كانت قد حددت اليوم الأول من كل شهر ميلادي موعداً لصرف رواتب المتقاعدين في العراق ، كما تم التأكيد من قبل الجهات الرسمية حول وجود زيادات في راتب التقاعد بالنسبة لشهر يوليو الحالي على أن يكون قدر هذه الزيادة 5%، وفي حالة وجود أي مستجدات تتعلق بالزيادة سيتم الإعلان من قبل صفحات الوزارة الرسمية والجهات المعتمدة.

وأكدت وزارة المالية العراقية الآن بشكل رسمي عن بدء صرف الرواتب الخاصة بجميع المتقاعدين على مستوى كافة المحافظات العراقية سواء للمتقاعدين المدنيين أو العسكريين، وذلك في الأماكن المخصصة للصرف.

استعلام رواتب المتقاعدين في العراق 2024 يوليو

تتيح وزارة المالية في العراق خدمة إلكترونية مميزة وهي تمكين الفرد من الاستعلام عن رواتب التقاعد في العراق، وتتمثل الخطوات كالتالي: