“الأسماء كاملة” كشوفات المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 بعموم العراق pdf من خلال موقع وزارة العمل

زاد البحث عن كشوفات المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة في العراق مؤخرا، ويأتي تقديم هذه الكشوفات في ظل الجهود المبذولة لرعاية المواطنين وتخفيف العبء عن بعض الأسر التي تعاني من ضيق والأكثر احتياجاً، حيث تحرص الحكومة العراقية على توفير كل سبل الدعم لهم وتأمين كافة احتياجاتهم الأساسية لمواجهة الظروف الاقتصادية الصعبة، كما تقوم وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق بحصر الأسر المستحقة للرعاية الاجتماعية، وذلك وفقا لعدة شروط ومعايير نعرفها فيما يلي، ومن باب تيسير عملية البحث ومعرفة قائمة الكشوفات بأسماء المستفيدين بالخدمة، تم توفير رابط إلكتروني يتيح للمواطنين معرفة أسماء الوجبة الأخيرة.

كشوفات المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة

أصدرت وزارة العمل العراقية تصريحًا بأنه سوف يتم الإعلان بالقريب العاجل عن كشوفات المشمولين بالرعاية الاجتماعية للوجبة السابعة 2024، حيث جاري الانتهاء من أعمال المراجعة لكافة الطلبات المقدمة، وذلك للتأكد من استيفاء الشروط المطلوبة من جميع المتقدمين، وكذلك تعمل وزارة المالية العراقية على توفير الدعم المالي لصرف تلك الوجبة لجميع المستفيدين على مستوى جميع المحافظات العراقية المختلفة، ومن المنتظر إعلانها في الفترة البسيطة القادمة.

رابط الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية

للاستعلام عن كشوفات المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة بالعراق 2024، يمكن اتباع هذه الخطوات: